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1 kedi ağıla girdi, 14 koyun telef oldu

Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde ağıla giren kediyi kurt zannettiği tahmin edilen koyunlar birbirini ezdi, 14'ü telef oldu, 4'ü de yaralandı.

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1 kedi ağıla girdi, 14 koyun telef oldu

Payamdüzü köyünde Mustafa Akpolat'a ait koyunların bulunduğu hayvan barınağına kedi girdi. Kediyi, kurt zannettiği tahmin edilen koyunlar, izdihama neden oldu.Bu nedenle altta ezilen 14 koyun telef oldu, 4 koyun ise yaralandı.

Sabah durumu fark eden işletme sahibi Mustafa Akpolat ise durumu veteriner hekime bildirdi. Olay yerine gelen veteriner hekimler Cem Avcı ve Latif Çelik yaralı koyunların tedavisini ve telef olan koyunların ölüm sebepleri ile ilgili inceleme yaptı. Yapılan ilk incelemede koyunların kediden korkup bir birlerini ezdiği belirlendi.

Payamdüzü köyünden aldıkları vaka bilgisi üzerine bölgeye gittiklerini belirten Uzman Veteriner Hekim Cem Avcı, "Ağıl içinde 14 tane koyunun ölü olduğunu, 4 tane koyunun da yaralı olduğunu tespit ettik. Yaralı olan 4 koyunun tedavisini veteriner arkadaşla birlikte yaptık" dedi.

Telef olan hayvanlarla ilgili bölgede inceleme yaptıklarını da aktaran Avcı," Sebep olarak içeriye bir kedinin girdiği, bu kediden dolayı da hayvanların ürküp bir birini sıkıştırdığını ve 14'ünün telef olduğu tespitinde bulunduk" diye konuştu.  

Kaynak: İHA

Etiketler: telef, koyun, ked
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