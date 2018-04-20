Zeytin Dalı Harekatı'nda bir asker şehit oldu

TSK ve ÖSO tarafından Afrin'de yürütülen Zeytin Dalı Harekatı'nda Afrin'in batısındaki Şeyh Hadid beldesine bağlı Dermeşkanlı köyünde, teröristlerin bölgeye döşedikleri bir mayının patlaması sonucu 31 yaşındaki Piyade Uzman Çavuş Taner Çobanoğlu şehit düştü.

Şehit Çobanoğlu'nun şehadet haberi Bursa'daki baba ocağında aileye bildirildi.

Babaevine Türk bayrağı asıldı.

Şehit Çobanoğlu, 20 Nisan'da Mihraplı Camii'nde ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Hamitler Şehitliğine defnedilecek.

Kaynak: AA