  • 20 NISAN 2018, CUMA

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Hafif Yağmurlu
Hafif Yağmurlu
  • DOLAR 4.043
    EURO 4.99
  • BIST 112122.15
    ALTIN 174.801
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Zeytin Dalı Harekatı'nda bir asker şehit oldu

Zeytin Dalı Harekatı'nda bir asker şehit oldu

Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olan Piyade Uzman Çavuş Çobanoğlu'nun Bursa'daki babaevine şehadet haberi ulaştırıldı.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Zeytin Dalı Harekatında bir asker şehit oldu

TSK ve ÖSO tarafından Afrin'de yürütülen Zeytin Dalı Harekatı'nda Afrin'in batısındaki Şeyh Hadid beldesine bağlı Dermeşkanlı köyünde, teröristlerin bölgeye döşedikleri bir mayının patlaması sonucu 31 yaşındaki Piyade Uzman Çavuş Taner Çobanoğlu şehit düştü.

Şehit Çobanoğlu'nun şehadet haberi Bursa'daki baba ocağında aileye bildirildi.

Babaevine Türk bayrağı asıldı.

Şehit Çobanoğlu, 20 Nisan'da Mihraplı Camii'nde ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Hamitler Şehitliğine defnedilecek.

Kaynak: AA 

Etiketler: Zeytin Dalı Harekatı, şehit, bursa
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER