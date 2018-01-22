Zeytin Dalı Harekatı'na vatandaşlardan destek

İstanbul'da yaşayan sivil toplum kuruluşu üyesi bir grup Doğu Türkistanlı, ellerinde Doğu Türkistan ve Türk bayrakları ile Zeytin Dalı Harekatı'na destek amaçlı pankartlar taşıyarak, Zeytinburnu 15 Temmuz Meydanı'na gitti.

Mehter marşları çalan ve sık sık "Her şey vatan için" ve "Vatan sana canım feda" sloganları atan gruba Doğu Türkistanlı kadın ve çocuklar da destek verdi.

Doğu Türkistan Maarif ve Dayanışma Derneği Genel Başkanı Hidayet Oğuzhan, Doğu Türkistan halkının vatansızlığın ne olduğunu bildiğini ifade ederek, vatan bildikleri Türkiye’ye destek vermek istediklerini söyledi.

Oğuzhan, bu amaçla askerlik şubesine giderek TSK'nın Afrin’e düzenlediği Zeytin Dalı Harekatı'na gönüllü asker olarak katılmak için dilekçe vereceklerini söyledi.

Askerlik şubesine giderek dilekçelerini veren grup daha sonra dağıldı.

Burdur

Burdur'da 45 yaşındaki Songül Sütci, "Zeytin Dalı Harekatı"na katılmak istediğini belirterek bir dilekçeyle Burdur Askerlik Şubesine başvurdu.

Özel güvenlik görevlisi olan Songül Sütci, Burdur Askerlik Şubesine gelerek dilekçe verdi. Daha sonra gazetecilere açıklama yapan Sütci, "Şu an çalışmıyorum. Burdur'da bir kadın olarak ben de askerimizin, polisimizin yanındayım. Askerlik vasıflarını taşıyorum, çağrılmayı bekliyorum. Bir 'Alo' demeleri yeterli." dedi.

Sütci, aslında dün farklı meslek gruplarından dört kadın arkadaşıyla başvuru yapmayı planladıklarını ancak müsait olamadıklarını, gelecek günlerde onların da başvuruda bulunacaklarını söyledi.

Kahramanmaraş

Kahramanmaraş'ta Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) üyeleri ile Kıbrıs gazileri, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Afrin’e düzenlediği Zeytin Dalı Harekatı'na destek amacıyla gönüllü askerlik için başvurdu.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Merkezi önünde toplanan TÜGVA üyeleri ile Kıbrıs gazileri, tekbir getirerek, komando marşını okudu. Ellerinde Türk bayrakları taşıyan grup, daha sonra askerlik şubesi önüne kadar yürüdü.

TÜGVA Şube Başkanı Ahmet Asım Demirdöğen, Sütçü İmam'ın torunları olarak devlet ve millet adına göreve hazır olduklarını söyledi.

Türkiye Cumhuriyeti'nin sadece kendi topraklarında değil, tüm mazlum coğrafyalara huzur getirmek için çalıştığını dile getiren Demirdöğen, "Sütçü İmam'ın torunları olarak, vatan müdafaasında bize de vazife düştüğünde ordumuza katılmak üzere gönüllü asker olarak dilekçelerimizi vermek için askerlik şubemizin önünde toplanmış bulunuyoruz. Türkiye'deki gençler olarak Başkomutanımız Recep Tayyip Erdoğan'a destek vermek için gönüllü askerler olarak geldik." dedi.

Açıklamanın ardından, TÜGVA üyeleri ile Kıbrıs gazilerinin dilekçeleri toplanarak, askerlik şubesinde görevli bir subaya teslim edildi.

Kaynak: AA