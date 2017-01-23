'Zehir tarlası' sahibine 52 yıl hapis cezası istendi

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca, bir süre önce Lice ilçesi kırsalında gerçekleştirilen "Şehit Jandarma Teğmen Abdulselam Özatak-Bayrak 14 Müşterek Operasyonu"nda tarlasında ekili 41 bin 650 kök Hint keneviri, evinde de patlayıcı yapımında kullanılan malzemeler bulunan Ramazan V. hakkında hazırlanan iddianame, Diyarbakır 4. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, Lice ilçesinde bölücü terör örgütü mensuplarını etkisiz hale getirmek, bölgede teröristler tarafından kullanıldığı değerlendirilen sığınak, barınak ve depo alanlarını tahrip etmek, malzemeleri ele geçirmek ve yasa dışı uyuşturucu ekim alanlarını tespit ile imha etmek amacıyla güvenlik güçlerince operasyon gerçekleştirildiği anımsatıldı.

İki soruşturma birleştirildi

Çalışmalar neticesinde yakalandıktan sonra tutuklanan Ramazan V. hakkındaki iddialarla ilgili Lice Cumhuriyet Başsavcılığınca iki dosya üzerinden soruşturma yürütüldüğü belirtilen iddianamede, iki soruşturmanın hukuki ve fiili irtibatı bulunduğu anlaşıldığı için birleştirildiği kaydedildi.

Ramazan V'nin, Sağlık Mahallesi Hamzabey mezrasındaki tarlasında usulüne uygun yapılan arama esnasında 41 bin 650 kök kenevir bitkisinin ele geçirildiği aktarılan iddianamede, şu ifadelere yer verildi:

"Şüphelinin evinin eklentilerinde yapılan aramada patlayıcı yapımında kullanılan bir ton amonyum nitrat, 5 piknik tüpü, patlatılmaya hazır 2 büyük tüp, patlayıcı hazırlamada kullanılan 2 karıştırıcı makine, bir poşet fitil, evinin yanında inşaat halindeki betonarme evin zemin katında ise 2 tüpe yerleştirilmiş el yapımı patlayıcı düzeneği, gerekli emniyet tedbirleri alındıktan sonra kolluk kuvvetlerince patlatılarak imha edilmiştir."

Terör örgütü haraç alıyor

İddianamede, terör örgütü PKK'nın kendisine mali kaynak sağlamak amacıyla kenevir ekimi yapanlardan "vergi" adı altında haraç aldığı aktarıldı.

İstenilen ceza

İddianamede, tutuklu sanık Ramazan V. hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak", "tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması veya el değiştirmesi", "Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkındaki Kanun'a muhalefet" ve "2313 sayılı Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanun'a aykırılık" suçlarından 22 yıldan 52 yıla kadar hapis cezası isteniyor. AA