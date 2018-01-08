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Buradasınız : » » Yurt içerisindeki terör operasyonları aralıksız sürüyor

Yurt içerisindeki terör operasyonları aralıksız sürüyor

Tunceli'nin Hozat ilçesi kırsalında ve Şırnak'ın Cizre ilçesinde düzenlenen operasyonda, bomba yapımında kullanılan düzenekler ve mühimmat ele geçirildi.

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Yurt içerisindeki terör operasyonları aralıksız sürüyor

Teröristlerin kış üslenmesine fırsat vermeyen güvenlik güçleri, araziyi karış karış tarıyor.

Tunceli’nin Hozat ilçesi kırsalında terör örgütü PKK’ya yönelik düzenlenen operasyonda 3 sığınak bulundu.

Sığınıklarda kavanoz içinde hazırlanmış patlayıcıların da olduğu 9 el yapımı patlayıcı (EYP) ele geçirilerek imha edildi.

Hozat 51. Motorlu Piyade Tabur Komutanlığı tarafından ilçe kırsalında operasyon başlatıldığı belirtilen Tunceli Valiliğinin açıklamasında, "Operasyon kapsamında bulunan 3 sığınak içerisinde 9 el yapımı patlayıcı düzeneği, 3 küçük tüp, 2 akü, el yapımı patlayıcı basma düzeneği, boş uçaksavar mühimmatı, 2 ayakkabı, soba, 10 metre branda ve çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirilmiştir." denildi.

Şırnak'ta terör örgütüne ait mühimmat bulundu

Şırnak'ın Cizre ilçesinde ise Bozalan köyü ile Yukarıkonak mezrası arasındaki bölgede terör örgütüne ait mühimmat olduğu bilgisine ulaşıldı.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerce mühimmatın ele geçirilmesi için operasyon düzenlendi.

Toprağa gizlenmiş 5 kilogram TNT patlayıcı ve 5 roketatar sevk fişeği bulundu.

Kaynak: AA/TRT Haber

Etiketler: Tunceli, teröristler, terör operasyonu
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