Yurt genelinde trafik denetimleri artırıldı

Trafik ekiplerinin yurt genelindeki denetimlerinde, motosikletlerin de aralarında bulunduğu 79 bin 843 araç ile sürücüleri kontrol edildi, 4 milyon 74 bin 575 lira ceza uygulandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, son 10 yılın verilerine ilişkin incelemeler sonucu, trafik kazaları ile buna bağlı ölüm ve yaralanmaların ağustos ile temmuzda arttığı belirlendi. Bunun üzerine trafik ekipleri, bu aylarda denetimlerini sıklaştırdı.

Emniyet Genel Müdürlüğü koordinesinde yurt genelinde 6 Temmuz'da gerçekleştirilen denetimler sonucu, aralarında motosikletlerin de bulunduğu 79 bin 843 araç ve sürücü kontrol edildi.

Kontroller sonucu 12 bin 750 araç ile sürücülerine 4 milyon 74 bin 575 lira ceza kesildi, 2 bin 772 araç trafikten men edildi, 323 sürücünün ehliyetine el konuldu.

Yetkililer, denetimlerin aralıksız devam edeceğini bildirdi.