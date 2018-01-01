Yunanistan'a firar eden darbecilerin tahliye taleplerine ret

İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi, FETÖ'nün darbe girişiminde 4. Kara Havacılık Alay Komutanlığı'ndan helikopterlerle hareket ederek İstanbul çevresinde kalkışmaya katılan ve bir kısmı daha sonra Yunanistan'a kaçan subayların da aralarında bulunduğu 9'u tutuklu, 8'i firari 19 eski havacı askerin yargılandığı davada ara kararını açıkladı.

Mahkeme heyeti, sanıklar eski Yarbay Talip Güler, eski üsteğmenler Salih Kukudasoğlu ve Osman Gider, eski teğmenler Fatih Mandacı, Ferit Gök, Halil Can Akbaş ve Hüseyin Pehlivan, eski astsubaylar Rıfat Çelik ve Mehmet Güngör'ün tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Yunanistan'a kaçan ve haklarında yakalama kararı bulunan 8 sanığın, yeni delillerle birlikte yeniden iadeleri için gerekli işlemlerin yapılmasına da karar veren heyet, duruşmaların 10, 11, 12 ve 13 Nisan 2018 tarihlerinde Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda görülmesine hükmetti.

Yunanistan, iade etmemişti

Darbe girişiminin ardından Yunanistan'a kaçan ve bu ülkenin yüksek mahkemesince Türkiye'ye iade edilmemelerine karar verilen firari 8 subayla ilgili İstanbul 12. Sulh Ceza Hakimliği, yokluklarında tutuklama kararı çıkartmıştı.

Hakimlik ayrıca, şüpheli askerlerle ilgili Interpol'de kırmızı bülten çıkarılması için ilgili makama yazı yazılmasını da karara bağlamıştı. Darbe girişiminin ardından helikopterle Yunanistan'a kaçan binbaşılar Ahmet Güzel ve Gencay Büyük, yüzbaşılar Abdullah Yetik, Süleyman Özkaynakçı, Uğur Uçan ve Feridun Çoban ile astsubaylar Mesut Fırat ve Bilal Kurugül ile ilgili karar veren Yunanistan Yüksek Mahkemesi, bu kişilerin Türkiye'ye iade edilmesi talebini reddetmişti.

Öte yandan Yunanistan'a kaçan darbecilerden biri olan Süleyman Özkaynakçı, siyasi sığınma talebinin 30 Aralık 2017'de Bağımsız İltica Komisyonu tarafından kabul edilmesi üzerine serbest bırakılmış, Yunanistan hükümeti de Bağımsız İltica Komisyonu'nun kararını iptal ettirmek için Atina İdari İstinaf Mahkemesi'ne başvurmuştu.

Kaynak: AA