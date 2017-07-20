  • 20 TEMMUZ 2017, PERŞEMBE

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Yük treninin geçişi sırasında patlayıcı infilak ettirildi

Osmaniye'de, PKK'lı teröristlerce demir yoluna tuzaklanan el yapımı patlayıcının yük treninin geçişi sırasında infilak ettirilmesi sonucu bir vagon ile raylarda hasar oluştu.

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Yük treninin geçişi sırasında patlayıcı infilak ettirildi

Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde PKK'lı teröristlerce yük trenine yönelik el yapımı patlayıcıyla saldırı düzenlendi.

Taşoluk köyü yakınlarındaki demir yolu hattında teröristlerce tuzaklanan el yapımı patlayıcı, Hatay'ın İskenderun ilçesinden Gaziantep yönüne giden yük treninin geçişi sırasında uzaktan kumandayla infilak ettirildi.

Patlamanın etkisiyle rayların yanı sıra trenin son vagonunda hafif hasar oluştu.

Ölen ya da yaralananın olmadığı saldırının ardından bölgeye güvenlik güçleri ile raylarda onarım için ekip yönlendirildi.

Olay yerinde inceleme yapan güvenlik güçleri, teröristlerin yakalanması için operasyon başlattı.

Demir yolunun rayların onarılmasının ardından ulaşıma açılacağı bildirildi. 

Etiketler: Osmaniye, PKK, trene patlayıcıyla saldırı
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