  • 21 KASIM 2017, SALI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 12º
Yağmurlu
Yağmurlu
  • DOLAR 3.957
    EURO 4.641
  • BIST 104391
    ALTIN 162.624
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Yoğun kar yağışı Bolu Dağı'nda tırlara geçit vermiyor

Yoğun kar yağışı Bolu Dağı'nda tırlara geçit vermiyor

D-100 karayolunun Bolu Dağı kesiminde etkili olan kar yağışı nedeniyle tırların geçişine izin verilmiyor.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Yoğun kar yağışı Bolu Dağında tırlara geçit vermiyor

Bolu'da gece başlayan kar yağışı etkisini sürdürüyor.

Kar kalınlığının yaklaşık 20 santimetreye ulaştığı güzergahta, karayolları ekipleri çalışmalarına devam ediyor.

Karayolunun Elmalık kavşağında kontrollerini arttıran trafik ekipleri ise yolun ulaşıma kapanmaması için tırların Bolu Dağı'ndan geçişine izin vermiyor. Ekipler, tır sürücülerini araç park alanlarına yönlendiriyor.

Öte yandan yetkililer, yağışın aralıksız devam ettiği Anadolu Otoyolu ve D-100 karayolunu kullanan sürücüleri, araçlarında zincir, takoz ve çekme halatı bulundurmaları konusunda uyardı.

AA

Etiketler: D-100 karayolu, Bolu Dağı
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2017. TRT HABER