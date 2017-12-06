  • 06 ARALIK 2017, ÇARŞAMBA

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Yıldırım isabet eden THY uçağı havalimanına döndü

THY'nin İstanbul-Cibuti-Mogadişu seferini yapan uçağı, kalkıştan kısa süre sonra yıldırım isabet etmesi nedeniyle Atatürk Havalimanı'na indi.

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Yıldırım isabet eden THY uçağı havalimanına döndü

Türk Hava Yolları'nın (THY) İstanbul-Cibuti-Mogadişu seferini yapan tarifeli uçağı, kalkıştan bir süre sonra yıldırım isabet etmesi nedeniyle Atatürk Havalimanı'na döndü.

Alınan bilgiye göre, 134 yolcusuyla saat 01.20'de Atatürk Havalimanı'ndan Cibuti aktarmalı Somali'nin başkenti Mogadişu'ya hareket eden Türk Hava Yolları'na ait uçağa, kalkıştan bir süre sonra yıldırım isabet etti.

Kaptan pilot, kule ile bağlantıya geçerek, havalimanına dönmek için izin istedi. Uçak, bu sırada gerekli iniş ağırlığına ulaşması için havada bir süre tur attı.

Gerekli izinlerin alınmasının ardından uçak, Atatürk Havalimanı'na sorunsuz indi.

Yolcular başka bir uçakla saat 06.00'da Cibuti'ye hareket etti.

Etiketler: Atatürk Havalimanı, thy uçağı, yıldırım
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