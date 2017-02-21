Yeni trafik sigortası sistemi nasıl olacak?

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, "Aracın değil, sürücünün sigortalandığı bir sistem" düşünüldüğünü açıklamıştı. Türkiye Sigorta Birliği ve Hazine, iki farklı model üzerinde çalışıyor.

"İyi sürücü hakkını almalı, düşük prim olmalı, her gün kaza yapan sürücüyle iyi sürücüyü bir tutmamaları gerekiyor." Sistem tam da bunu öngörüyor... İyi sürücüyü ödüllendirmeyi, kötü sürücüyü de cezalandırmayı...

İstanbul Sigorta Acenteleri Derneği Başkanı Turusan Bağcı, "Siz hiç kaza yapmıyorsunuz, çok dikkatli araba kullanıyorsunuz, size çok uygun primler çıkabilir, dikkatsiz araba kullandığınızda da yüksek çıkabilir. Bu burada TC kimlik numarasından./...yürüyecek bir sistem. Bu sisteme göre, 35 milyon ehliyet sahibine, trafik sigortası yerine, sorumluluk sigortası yapılacak. Sürücülerin primlerini Emniyet Genel Müdürlüğü'nde bulunan ceza puanları belirleyecek" dedi.

Bu sistem iyi sürücüleri sevindirecek çünkü hiç ceza puanı olmayan sürücülerin primleri 400 liraya kadar düşecek. Sicili kötü, kazası çok kötü sürücüleriyse üzecek çünkü onların primleri 5 bin liraya kadar çıkabilecek.

Bağcı, "Sizin eşiniz kullandı arabayı, eşiniz yaptı kazayı, seneye arabanın primi yükseliyor o kişinin. Halbuki arabayı kullanan sizsiniz araba sizin adınıza kaza yapan başka bir şahıs ../...ruhsat sahibi o kazayı yapmadığı için sene o kişiye indirimli fiyat gelebilir" dedi.

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, yeni model üzerinde çalıştıklarını açıkladı.

Yeni sisteme göre, sorumluluk sigortası olmayanlar araç kullanamayacak.

Eğer kullanırsa, araç bağlanacak.