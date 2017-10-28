Yaz saati uygulaması 2018'de sona eriyor

Gün ışığından daha fazla yararlanmak amacıyla başlatılan yaz saati uygulaması hakkındaki karar, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, Bakanlar Kurulu kararı uyarınca bütün yurtta saatlerinin bir saat ileri alınmasıyla başlatılan yaz saati uygulamasının bu yıl da devam ettirilmesine karar verildi.

Resmi gazetede saatlerin geri alınacağı tarih de belli oldu.

Sürekli yaz saati uygulaması 2018 yılında sona erecek.

28 Ekim 2018 Pazar günü 04.00'den itibaren saatler geri alınacak.