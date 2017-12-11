Yaya güvenliği için 3 boyutlu geçit yapıldı

Aydın'ın Efeler ilçesindeki Hürriyet Bulvarı'na yaya güvenliğinin sağlanması amacıyla üç boyutlu yaya geçidi yapıldı.

Birçok araç sürücüsünün yaya geçitlerinde hızlarını azaltmayarak yayaların can güvenliğini tehlikeye attığını kaydeden Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, açıklamasında şu görüşlere yer verdi:

"Üç boyutlu yaya geçidi uygulamasıyla yayalarımızın güvenli bir şekilde karşıdan karşıya geçmelerini sağlamayı amaçlıyoruz. Yaptığımız uygulamayla araç sürücüleri optik yanılsamayla yaya geçidine gelmeden önce hızlarını azaltıyorlar ve yayalara daha fazla dikkat ediyorlar. Hep ilkleri hayata geçiren belediye olarak Türkiye'ye örnek olmaya devam ediyoruz. Umuyoruz ki Türkiye'de ilklerden olan uygulamayla sürücüler yayaların güvenliği konusunda daha duyarlı olurlar."

Uygulamanın olumlu sonuçlar vermesi halinde proje il genelinde yaygınlaştırılacak.

Kaynak: AA