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Yaşlıları 'miras' vaadiyle kandıran dolandırıcı yakalandı

Adana'da eşi ölmüş yaşlı erkek ve kadınları, miras vaadiyle dolandırdığı ileri sürülen şüpheli tutuklandı.

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Yaşlıları miras vaadiyle kandıran dolandırıcı yakalandı

Adana'da eşi ölmüş yaşlı erkek ve kadınları, miras vaadiyle dolandırdığı ileri sürülen şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, eşi ölmüş yaşlı erkek ve kadınların, "eşinizden miras kaldı, parayı alabilmeniz için dosya masrafı ödemeniz gerekli" denilerek dolandırıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Seyhan ve Yüreğir ilçelerinde güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye alan ekipler, yaşlı kişilerin yanına gidip onlarla sohbet ederek dolandıran zanlının Mehmet Emin G. (54) olduğunu tespit etti.

Ekipler, 12 kişiyi 9 bin lira dolandıran ve dolandırıcılık suçundan kesinleşmiş 1 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheliyi merkez Seyhan ilçesi Bülent Angın Bulvarı'ndaki bir banka şubesi önünde yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, mahkemece tutuklandı.

Etiketler: Adana, miras, dolandırıcılık
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