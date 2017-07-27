  • 27 TEMMUZ 2017, PERŞEMBE

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Buradasınız : » » Yabancı uyruklu 3 kişiye PKK/PYD'den gözaltı

Yabancı uyruklu 3 kişiye PKK/PYD'den gözaltı

Aydın'da terör örgütü PKK/PYD'ye yönelik operasyonda ikisi Bulgaristan biri İngiltere vatandaşı 3 kişi gözaltına alındı.

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Yabancı uyruklu 3 kişiye PKK/PYDden gözaltı

Aydın'da terör örgütü PKK/PYD'ye yönelik operasyonda ikisi Bulgaristan biri İngiltere vatandaşı 3 kişi gözaltına alındı.

Aydın Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, e-posta yoluyla yapılan bir ihbarı üzerine Aydın İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Didim ilçesinde bir adrese operasyon düzenledi.

Açıklamada, söz konusu adreste İngiltere vatandaşı Joseph A.R, Türk kökenli Bulgaristan vatandaşı Mira Y.A. ve Mira Y.A'nın annesi Veselina P.R.A'nın gözaltına alındığı, şüphelilere ait cep telefonu, bilgisayar ve dijital materyallere el konulduğu belirtildi.

Joseph A.R ve Mira Y.A'nın sosyal medya hesaplarında, Terör örgütünün kıyafetlerini giymiş şekilde terör örgütü YPG'nin propagandasını yaptığının kaydedildiği açıklamada, diğer şüpheli hakkında ise henüz suç tespitinin bulunmadığı ve soruşturmanın titizlikle sürdürüldüğü bildirildi.

Etiketler: PKK, PYD, terör örgütü, teröristler, terör operasyonu, aydın
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