  • 15 ŞUBAT 2017, ÇARŞAMBA

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Vatandaş KDK'ya internetten ulaştı

İdarenin işlemleriyle ilgili şikayetlerin değerlendirildiği Kamu Denetçiliği Kurumuna, geçen yıl yapılan 5 bin 519 başvurunun 3 bin 738'i internet üzerinden iletildi.

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Vatandaş KDKya internetten ulaştı

Kamu Denetçiliği Kurumuna (KDK), geçen yıl yapılan 5 bin 519 başvurunun 3 bin 738'i internet üzerinden iletildi.

"İdarenin eylem ve işlemleriyle tutum ve davranışlarını incelemek, insan haklarına ve adalet anlayışına, hukuka ve hakkaniyete söz konusu davranışların uygunluklarını inceleyerek araştırmak ve önerilerde bulunmak" amacıyla Haziran 2012'de kurulan kurum tarafından, 2013'ün Mart ayından bu yana vatandaşlardan gelen şikayetler değerlendiriliyor.

KDK'nın TBMM'ye sunulan "2016 Yıllık Raporu"nda, geçen yıl kuruma gerçekleştirilen başvurular hakkında bilgiler yer aldı.

Vatandaşların hak arama kültürünü yaygınlaştırmak, kamunun hizmet standardını yükseltmek, iyi yönetimin oluşmasında idareye yol göstermek ve vatandaşla idare arasındaki anlaşmazlıkları yargıya gitmeden önce çözmeyi hedefleyen kuruma, 2016'da 5 bin 519 başvuru gerçekleşti.

Etiketler: kdk, internet
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