Van'da terör saldırısı: 1 polis şehit

Van İpekyolu'nda Yalım Erez Mahallesi'nde 15 Temmuz'da bir evde saldırı hazırlığı yapan teröristlere yönelik operasyonda çıkan çatışmada yaralanan özel harekat polisi Ahmet Altun, tedavi gördüğü hastanede kurtarılamadı.
Şehit Altun'un cenazesi Van Jandarma Helikopter Filo Komutanlığı'nda düzenlenecek törenin ardından memleketine uğurlanacak.
Yalım Erez Mahallesi'ndeki bir evde saldırı hazırlığındaki teröristlere yönelik düzenlenen operasyonda "Teslim ol" çağrısına ateşle karşılık verilmesi üzerine çıkan çatışmada 2 terörist etkisiz hale getirilmiş, biri ağır 3 polis yaralanmıştı.
Kaynak: AA