  • 01 MAYIS 2018, SALI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Hafif Yağmurlu
Hafif Yağmurlu
  • DOLAR 4.072
    EURO 4.91
  • BIST 104282.78
    ALTIN 171.532
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Uyuşturucu satıcılarına droneli 'şafak' operasyonu: 8 gözaltı

Uyuşturucu satıcılarına droneli 'şafak' operasyonu: 8 gözaltı

Erzurum’da uyuşturucu ticareti yapan ve "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına ‘şafak’ operasyonu düzenlendi. 8 şüpheli gözaltına alındı.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Uyuşturucu satıcılarına droneli şafak operasyonu: 8 gözaltı

Erzurum Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu ticareti yapan ve "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarının yakalanması amacıyla çalışma başlattı.

Çalışma sonucu Kaçakçılık ve Organize Suçlar, Terörle Mücadele, Asayiş ve Özel Harekat şubelerine bağlı ekiplerin de yer aldığı 100 polisle uyuşturucu kaçakçılarına yönelik drone destekli "şafak" vakti operasyon yapıldı.

Operasyonda sokak satıcısı oldukları belirtilen 11 şüpheli, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti" suçundan gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde arama yapan ekipler, bir miktar satışa hazır paketlerde uyuşturucu ve hap ele geçirdi.

Operasyonda sokak satıcılarının okulun yanı başında ev kiraladıkları ortaya çıktı. Şüphelilerin dikkat çekmeden öğrencilere uyuşturucu satmaya çalıştıkları belirtildi.

Erzurum Emniyet Müdürlüğüne getirilen şüpheliler hakkında "iştirak halinde uyuşturucu madde ticareti yapmak ve nakletmek" suçundan yasal işlem başlatıldı.

Kaynak: AA/İHA

Etiketler: uyuşturucu ticareti, Şafak operasyonu, erzurum
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER