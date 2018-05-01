Uyuşturucu satıcılarına droneli 'şafak' operasyonu: 8 gözaltı

Erzurum Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu ticareti yapan ve "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarının yakalanması amacıyla çalışma başlattı.

Çalışma sonucu Kaçakçılık ve Organize Suçlar, Terörle Mücadele, Asayiş ve Özel Harekat şubelerine bağlı ekiplerin de yer aldığı 100 polisle uyuşturucu kaçakçılarına yönelik drone destekli "şafak" vakti operasyon yapıldı.

Operasyonda sokak satıcısı oldukları belirtilen 11 şüpheli, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti" suçundan gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde arama yapan ekipler, bir miktar satışa hazır paketlerde uyuşturucu ve hap ele geçirdi.

Operasyonda sokak satıcılarının okulun yanı başında ev kiraladıkları ortaya çıktı. Şüphelilerin dikkat çekmeden öğrencilere uyuşturucu satmaya çalıştıkları belirtildi.

Erzurum Emniyet Müdürlüğüne getirilen şüpheliler hakkında "iştirak halinde uyuşturucu madde ticareti yapmak ve nakletmek" suçundan yasal işlem başlatıldı.

Kaynak: AA/İHA