Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan Doğu Ekspresi ile yolculuk yaptı

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Arslan, "Trenler yüzde yüz kapasite ile çalışıyor. İnşallah bu sayı gittikçe artacak ve biz misafirlerimizi daha iyi ağırlayacağız." dedi.

Arslan, Kars Tren Garı'ndan Doğu Ekspresi'ne binerek Sarıkamış ilçesine hareket etti.

"Doğu Ekspresi yolcu sayısı arttı"

Doğu Ekspresi yolcu sayısının geçen yılın ilk 40 gününe göre bu yıl arttığını dile getiren Bakan Arslan, şunları kaydetti:

"Doğu Ekspresi'nde yataklı vagon sayısını 1'den 5'e çıkardık. Geçen yıl ilk 40 günde yaklaşık 2 bin kişi yataklı vagonlarla gelmişken, bu yıl aynı dönemde 8 bin kişi geldi. Aynı şekilde kuşetli vagonlarımızda 3 bin kişi gelmişken yine bugün itibariye bu sayı yaklaşık 7 bine varmış durumda. Trenler yüzde yüz kapasite ile çalışıyor. İnşallah bu sayı gittikçe artacak ve biz misafirlerimizi daha iyi ağırlayacağız. Tabii ki insanlarımız Kars'ın değerini gördüklerinde bunu gidip başkalarına anlatıyorlar. Onun içinde yeni misafirler gelmek istiyor."

Yaklaşık 45 dakika süren yolculukta vatandaşlar ile sohbet eden Arslan, yolcularla fotoğraf çektirdi, gezileri hakkında bilgi aldı.

Arslan, tren ile ulaştığı Sarıkamış İstasyonu'nda gazetecilere yaptığı açıklamada, Doğu Ekspresi'nin bölgeye çok önemli katkı sunduğunu yolculardan duyduğunu, bunun da kendisini mutlu ettiğini vurguladı.

Hükumetin demiryollarına yaptığı yatırımlara değinen Arslan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İnsanlar yeniden demiryolunu, treni tercih eder hale geldi, bu bizi memnun ediyor. Birçok tarihi değere sahip gazi kent Kars'ın vatandaşımızca seyahat etmek adına ilgi odağı olması bizi memnun ediyor. Bugün ben de yolcularımızla yolculuk yapmak, onların fikirlerinden yararlanmak, varsa önerilerini almak istedim. Memnuniyetle gördüm ki vatandaşın ilgisi çok üst seviyede. Vatandaşımız Kars'tan çok memnun ayrılıyor."

Arslan, Kars gibi Türkiye'nin birçok yerinin güzellikleri olduğuna işaret ederek, bunların gezilip görülmesi gerektiğini söyledi.

Yolcularla yaptığı sohbette genellikle "Bir daha gelip Kars'ı ve yöreyi gezmek istiyorum" ifadelerini duyduğunu aktaran Arslan, "Kars'da Ani'yi görmek için her yerden insanlar geliyor. Ani başlı başına bir değer, ülkemiz adına bir değer. Anadolu'ya gelişimizin ilk noktası. Oradaki birçok değerin gün yüzüne çıkması adına çalışmalarımız sürüyor. Tarihi yapılarımızın geneli içinde çalışmalarımız var. Sarıkamış için söyleyecek bir şey yok. Sarıkamış'taki ecdadımızı biz her zaman anıyoruz, yad ediyor. Sarıkamış'ta kış turizmi için birçok yatırım yapıldı. Doğu Ekspresi söylendiği kadar var." ifadesini kullandı.

Yörenin turizminde yeni konseptin artık Doğu Ekspresi olduğunu ifade eden Arslan, yolcu sayısında çok önemli artış olduğuna dikkat çekti.

Bakü-Tiflis-Kars (BTK) Demiryolu'na da değinen Arslan, BTK'nın yolcu taşımacılığının da Kars'a fayda sağlayacağını söyledi.

Bakan Arslan'a, yolculuğunda Kars Valisi Rahmi Doğan, AK Parti Kars Milletvekili Yusuf Selahattin Beyribey, AK Parti Kars İl Başkanı Adem Çalkın, Kars Emniyet Müdürü Ümit Bitirik, TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürü Veysi Kurt ve birçok yetkili de eşlik etti.

Kaynak: AA