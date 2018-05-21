  • 21 MAYIS 2018, PAZARTESI

TRT Haber

  • DOLAR 4.545
    EURO 5.335
  • BIST 103130.21
    ALTIN 187.465
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » UBER şoförü ve yolcularına saldırı kamerada

UBER şoförü ve yolcularına saldırı kamerada

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’nda UBER sürücüsü ve yolcuları, taksici olduğu iddia edilen bir grup tarafından darp edildi.

yazıyı büyüt yazıyı küçült

Olay, dün akşam saatlerinde Sabiha Gökçen Havalimanı’nda meydana geldi. İddiaya göre, akşam saatlerinde mobil uygulamadan çağrı alan UBER sürücüsü, yolcuları almak üzere havalimanının yolcu çıkışına geldi.

Yolcuları aracına aldıktan sonra sürücünün önü, taksici olduğu iddia edilen bir grup tarafından kesildi. Taksicilerin araçtaki yolcuları indirmeye başlamasının ardından UBER sürücüsü ile grup arasında sözlü tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine taksiciler yolcuları yaka paça araçtan indirmeye çalıştı.

Sürücünün müdahale etmesi üzerine meydana gelen kavgada, yolcular ve sürücü grup tarafından darp edildi. Bir süre sonra polis ekipleri ve güvenlik görevlilerinin araya girmesiyle kavga sonlandırıldı. O anlar ise cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.

Kaynak: İHA

Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER