UBER şoförü ve yolcularına saldırı kamerada

Olay, dün akşam saatlerinde Sabiha Gökçen Havalimanı’nda meydana geldi. İddiaya göre, akşam saatlerinde mobil uygulamadan çağrı alan UBER sürücüsü, yolcuları almak üzere havalimanının yolcu çıkışına geldi.

Yolcuları aracına aldıktan sonra sürücünün önü, taksici olduğu iddia edilen bir grup tarafından kesildi. Taksicilerin araçtaki yolcuları indirmeye başlamasının ardından UBER sürücüsü ile grup arasında sözlü tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine taksiciler yolcuları yaka paça araçtan indirmeye çalıştı.

Sürücünün müdahale etmesi üzerine meydana gelen kavgada, yolcular ve sürücü grup tarafından darp edildi. Bir süre sonra polis ekipleri ve güvenlik görevlilerinin araya girmesiyle kavga sonlandırıldı. O anlar ise cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.

Kaynak: İHA