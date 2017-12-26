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Buradasınız : » » Tuzla'daki atığa ilişkin soruşturma başlatıldı

Tuzla'daki atığa ilişkin soruşturma başlatıldı

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "çevrenin kasten kirletilmesi" ve "kasten yaralama" suçlarından soruşturma başlatıldı. İBB de konuya ilişkin açıklama yaptı.

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Tuzladaki atığa ilişkin soruşturma başlatıldı

Tuzla'da dün bazı mahalleleri etkileyen atığa ilişkin, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma açtı.

Başsavcılığın soruşturmayı, Türk Ceza Kanunu'nun 181. ve 86. maddelerindeki, "çevrenin kasten kirletilmesi" ve "kasten yaralama" suçlarından başlattığı öğrenildi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'ndan açıklama geldi 

İSKİ'nin incelemesinin sonucunu da açıkladı. 

Açıklamaya göre; Tuzla'daki atığın nedeninin sanayide kullanılan Tetrachior Cezhene ile Trichloro Ethene maddesi olduğu bildirildi.

Tuzla’daki kokunun sebebi belirlendi

Kaynak: AA

 

Etiketler: Tuzla, soruşturma, kimyasal koku
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