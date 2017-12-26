Tuzla'daki atığa ilişkin soruşturma başlatıldı

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "çevrenin kasten kirletilmesi" ve "kasten yaralama" suçlarından soruşturma başlatıldı. İBB de konuya ilişkin açıklama yaptı.

26 Aralık 2017 Salı 13:26



