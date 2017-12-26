Tuzla'daki atığa ilişkin soruşturma başlatıldı

Tuzla'da dün bazı mahalleleri etkileyen atığa ilişkin, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma açtı.
Başsavcılığın soruşturmayı, Türk Ceza Kanunu'nun 181. ve 86. maddelerindeki, "çevrenin kasten kirletilmesi" ve "kasten yaralama" suçlarından başlattığı öğrenildi.
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İSKİ'nin incelemesinin sonucunu da açıkladı.
Açıklamaya göre; Tuzla'daki atığın nedeninin sanayide kullanılan Tetrachior Cezhene ile Trichloro Ethene maddesi olduğu bildirildi.
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Kaynak: AA