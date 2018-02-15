Tuzla Piyade Okulu'ndaki eylemlere ilişkin davada 36 sanığa ağırlaştırılmış müebbet istemi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişimi öncesinde ve sırasında Tuzla Piyade Okulu'ndaki faaliyetler ve eylemlere ilişkin 33'ü tutuklu 40 sanığın yargılanmasına devam ediliyor.

İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri'deki Alibey Spor Salonu'nda yapılan duruşmaya, 33 tutuklu sanık, 4 tutuksuz sanık ve taraf avukatları ile izleyiciler katıldı.

Mahkeme başkanı, sanıklara ait dijital materyallerden bir kısmının imaj inceleme raporunun tamamlandığını, bir kısmının ise halen beklenildiğini açıkladı.

36 sanığa ağırlaştırılmış müebbet istemi

Mahkeme Başkanı, Cumhuriyet Savcısı Mustafa Güner'in celse arasında esasa ilişkin mütalaasını hazırladığını açıkladı.

Savcı Güner tarafından hazırlanan mütalaada, sanıklar Mustafa Akduman, Okcan Dursun ve Ercan Duman'ın atfedilen eylemleri gerçekleştirdiklerine dair mahkumiyetlerine dair yeterli ve inandırıcı delil elde edilemediğinden tüm suçlardan beraatlerine karar verilmesi talep edildi.

Mütalaada, diğer 36 sanığın, "askeri darbe terörü girişiminin olduğu gün ve saatte, önceden yapılan plan ve görevlendirmeler doğrultusunda, söz konusu yerlere intikal sağladıkları, sağlamaya çalıştıkları ve kendilerine verilen görevleri yerine getirerek üzerilerine atfedilen eylemelerde bulunup atılı suçları işledikleri kanaatine varıldığı" kaydedildi.

Bu sanıkların "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet ve "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7,5 yıldan 15'er yıla kadar hapisle cezalandırılmaları istenen mütalaada, tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamı istendi.

Mütalaada, firari sanık Murat Çoban'ın ise dosyanın ayrılması talep edildi.

Duruşmaya, sanıklar ve avukatlarının esasa dair savunmalarının alınmasıyla devam ediliyor.

Kaynak: AA