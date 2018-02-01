Türkiye'nin nüfusu 80 milyonu geçti

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2017 yılı "Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi" sonuçlarını açıkladı.

Türkiye'de erkek nüfusu 40 milyon 535 bin 135 kişi olurken, kadın nüfus 40 milyon 275 bin 390 kişi oldu. Buna göre toplam nüfusun yüzde 50,2’sini erkekler, yüzde 49,8’ini ise kadınlar oluşturdu.

Yıllık nüfus artış hızı 2016 yılında binde 13,5 iken, 2017 yılında binde 12,4'e düştü.

İl ve ilçe merkezlerinde ikamet edenlerin oranı 2016 yılında yüzde 92,3 iken, bu oran 2017 yılında yüzde 92,5’e yükseldi. Belde ve köylerde yaşayanların oranı ise yüzde 7,5 olarak gerçekleşti.

Nüfusun yüzde 18,6'sı İstanbul'da

Türkiye nüfusunun yüzde 18,6’sının ikamet ettiği İstanbul, 15 milyon 29 bin 231 kişi ile en çok nüfusa sahip olan il oldu. Bunu sırasıyla 5 milyon 445 bin 26 kişi ile Ankara, 4 milyon 279 bin 677 kişi ile İzmir, 2 milyon 936 bin 803 kişi ile Bursa ve 2 milyon 364 bin 396 kişi ile Antalya takip etti. Bayburt ise 80 bin 417 kişi ile en az nüfusa sahip olan il oldu.

Türkiye’de kilometrekareye düşen kişi sayısı arttı



Nüfus yoğunluğu olarak ifade edilen “bir kilometrekareye düşen kişi sayısı”, Türkiye genelinde 2016 yılına göre 1 kişi artarak 105 kişi oldu.

Nüfusu en yoğun olan il yine İstanbul. İstanbul'da kilometrekareye düşen kişi sayısı 2 bin 892 kişi olarak belirlendi. Bunu sırasıyla; 521 kişi ile Kocaeli ve 356 kişi ile İzmir takip etti. Nüfus yoğunluğu en az olan il ise bir önceki yılda olduğu gibi, kilometrekareye düşen 11 kişi ile Tunceli oldu.



Yüzölçümü bakımından ilk sırada yer alan Konya’nın nüfus yoğunluğu 56, en küçük yüzölçümüne sahip Yalova’nın nüfus yoğunluğu ise 297 olarak gerçekleşti.

2016-2017 yılları itibarıyla illerin nüfusları şöyle:

İller 2016 2017 Toplam-Total 79.814.871 80.810.525 Adana 2.201.670 2.216.475 Adıyaman 610.484 615.076 Afyonkarahisar 714.523 715.693 Ağrı 542.255 536.285 Amasya 326.351 329.888 Ankara 5.346.518 5.445.026 Antalya 2.328.555 2.364.396 Artvin 168.068 166.143 Aydın 1.068.260 1.080.839 Balıkesir 1.196.176 1.204.824 Bilecik 218.297 221.693 Bingöl 269.560 273.354 Bitlis 341.225 341.474 Bolu 299.896 303.184 Burdur 261.401 264.779 Bursa 2.901.396 2.936.803 Çanakkale 519.793 530.417 Çankırı 183.880 186.074 Çorum 527.863 528.422 Denizli 1.005.687 1.018.735 Diyarbakır 1.673.119 1.699.901 Edirne 401.701 406.855 Elazığ 578.789 583.671 Erzincan 226.032 231.511 Erzurum 762.021 760.476 Eskişehir 844.842 860.620 Gaziantep 1.974.244 2.005.515 Giresun 444.467 437.393 Gümüşhane 172.034 170.173 Hakkari 267.813 275.761 Hatay 1.555.165 1.575.226 Isparta 427.324 433.830 Mersin 1.773.852 1.793.931 İstanbul 14.804.116 15.029.231 İzmir 4.223.545 4.279.677 Kars 289.786 287.654 Kastamonu 376.945 372.373 Kayseri 1.358.980 1.376.722 Kırklareli 351.684 356.050 Kırşehir 229.975 234.529 Kocaeli 1.830.772 1.883.270 Konya 2.161.303 2.180.149 Kütahya 573.642 572.256 Malatya 781.305 786.676 Manisa 1.396.945 1.413.041 Kahramanmaraş 1.112.634 1.127.623 Mardin 796.237 809.719 Muğla 923.773 938.751 Muş 406.501 404.544 Nevşehir 290.895 292.365 Niğde 351.468 352.727 Ordu 750.588 742.341 Rize 331.048 331.041 Sakarya 976.948 990.214 Samsun 1.295.927 1.312.990 Siirt 322.664 324.394 Sinop 205.478 207.427 Sivas 621.224 621.301 Tekirdağ 972.875 1.005.463 Tokat 602.662 602.086 Trabzon 779.379 786.326 Tunceli 82.193 82.498 Şanlıurfa 1.940.627 1.985.753 Uşak 358.736 364.971 Van 1.100.190 1.106.891 Yozgat 421.041 418.650 Zonguldak 597.524 596.892 Aksaray 396.673 402.404 Bayburt 90.154 80.417 Karaman 245.610 246.672 Kırıkkale 277.984 278.749 Batman 576.899 585.252 Şırnak 483.788 503.236 Bartın 192.389 193.577 Ardahan 98.335 97.096 Iğdır 192.785 194.775 Yalova 241.665 251.203 Karabük 242.347 244.453 Kilis 130.825 136.319 Osmaniye 522.175 527.724 Düzce 370.371 377.610

TRT Haber