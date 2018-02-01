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Türkiye'nin nüfusu 80 milyonu geçti

TÜİK'in açıkladığı verilere göre, Türkiye'nin nüfusu, 2017'de bir önceki yıla göre 995 bin 654 kişi artarak 80 milyon 810 bin 525 kişi oldu.

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Türkiyenin nüfusu 80 milyonu geçti

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2017 yılı "Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi" sonuçlarını açıkladı.

Türkiye'de erkek nüfusu 40 milyon 535 bin 135 kişi olurken, kadın nüfus 40 milyon 275 bin 390 kişi oldu. Buna göre toplam nüfusun yüzde 50,2’sini erkekler, yüzde 49,8’ini ise kadınlar oluşturdu.

Yıllık nüfus artış hızı 2016 yılında binde 13,5 iken, 2017 yılında binde 12,4'e düştü.

İl ve ilçe merkezlerinde ikamet edenlerin oranı 2016 yılında yüzde 92,3 iken, bu oran 2017 yılında yüzde 92,5’e yükseldi. Belde ve köylerde yaşayanların oranı ise yüzde 7,5 olarak gerçekleşti.

Nüfusun yüzde 18,6'sı İstanbul'da 

Türkiye nüfusunun yüzde 18,6’sının ikamet ettiği İstanbul, 15 milyon 29 bin 231 kişi ile en çok nüfusa sahip olan il oldu. Bunu sırasıyla 5 milyon 445 bin 26 kişi ile Ankara, 4 milyon 279 bin 677 kişi ile İzmir, 2 milyon 936 bin 803 kişi ile Bursa ve 2 milyon 364 bin 396 kişi ile Antalya takip etti. Bayburt ise 80 bin 417 kişi ile en az nüfusa sahip olan il oldu.

Türkiye’de kilometrekareye düşen kişi sayısı arttı

Nüfus yoğunluğu olarak ifade edilen “bir kilometrekareye düşen kişi sayısı”, Türkiye genelinde 2016 yılına göre 1 kişi artarak 105 kişi oldu.

Nüfusu en yoğun olan il yine İstanbul. İstanbul'da kilometrekareye düşen kişi sayısı 2 bin 892 kişi olarak belirlendi. Bunu sırasıyla; 521 kişi ile Kocaeli ve 356 kişi ile İzmir takip etti. Nüfus yoğunluğu en az olan il ise bir önceki yılda olduğu gibi, kilometrekareye düşen 11 kişi ile Tunceli oldu.

Yüzölçümü bakımından ilk sırada yer alan Konya’nın nüfus yoğunluğu 56, en küçük yüzölçümüne sahip Yalova’nın nüfus yoğunluğu ise 297 olarak gerçekleşti.

2016-2017 yılları itibarıyla illerin nüfusları şöyle:

İller 2016  2017 
Toplam-Total 79.814.871  80.810.525 
Adana 2.201.670  2.216.475 
Adıyaman 610.484  615.076 
Afyonkarahisar 714.523  715.693 
Ağrı 542.255  536.285 
Amasya 326.351  329.888 
Ankara 5.346.518  5.445.026 
Antalya 2.328.555  2.364.396 
Artvin 168.068  166.143 
Aydın 1.068.260  1.080.839 
Balıkesir 1.196.176  1.204.824 
Bilecik 218.297  221.693 
Bingöl 269.560  273.354 
Bitlis 341.225  341.474 
Bolu 299.896  303.184 
Burdur 261.401  264.779 
Bursa 2.901.396  2.936.803 
Çanakkale 519.793  530.417 
Çankırı 183.880  186.074 
Çorum 527.863  528.422 
Denizli 1.005.687  1.018.735 
Diyarbakır 1.673.119  1.699.901 
Edirne 401.701  406.855 
Elazığ 578.789  583.671 
Erzincan 226.032  231.511 
Erzurum 762.021  760.476 
Eskişehir 844.842  860.620 
Gaziantep 1.974.244  2.005.515 
Giresun 444.467  437.393 
Gümüşhane 172.034  170.173 
Hakkari 267.813  275.761 
Hatay 1.555.165  1.575.226 
Isparta 427.324  433.830 
Mersin 1.773.852  1.793.931 
İstanbul 14.804.116  15.029.231 
İzmir 4.223.545  4.279.677 
Kars 289.786  287.654 
Kastamonu 376.945  372.373 
Kayseri 1.358.980  1.376.722 
Kırklareli 351.684  356.050 
Kırşehir 229.975  234.529 
Kocaeli 1.830.772  1.883.270 
Konya 2.161.303  2.180.149 
Kütahya 573.642  572.256 
Malatya 781.305  786.676 
Manisa 1.396.945  1.413.041 
Kahramanmaraş 1.112.634  1.127.623 
Mardin 796.237  809.719 
Muğla 923.773  938.751 
Muş 406.501  404.544 
Nevşehir 290.895  292.365 
Niğde 351.468  352.727 
Ordu 750.588  742.341 
Rize 331.048  331.041 
Sakarya 976.948  990.214 
Samsun 1.295.927  1.312.990 
Siirt 322.664  324.394 
Sinop 205.478  207.427 
Sivas 621.224  621.301 
Tekirdağ 972.875  1.005.463 
Tokat 602.662  602.086 
Trabzon 779.379  786.326 
Tunceli 82.193  82.498 
Şanlıurfa 1.940.627  1.985.753 
Uşak 358.736  364.971 
Van 1.100.190  1.106.891 
Yozgat 421.041  418.650 
Zonguldak 597.524  596.892 
Aksaray 396.673  402.404 
Bayburt 90.154  80.417 
Karaman 245.610  246.672 
Kırıkkale 277.984  278.749 
Batman 576.899  585.252 
Şırnak 483.788  503.236 
Bartın 192.389  193.577 
Ardahan 98.335  97.096 
Iğdır 192.785  194.775 
Yalova 241.665  251.203 
Karabük 242.347  244.453 
Kilis 130.825  136.319 
Osmaniye 522.175  527.724 
Düzce 370.371  377.610 

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Etiketler: türkiye, nüfus
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