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Türkiye'nin ilk şehir hastanesine ilgi büyük

Türkiye'nin ilk şehir hastanesi olan Yozgat Şehir Hastanesinin hizmete başlamasıyla başvuran hasta sayısında ise yüzde 50 oranında artış yaşandığı bildirildi.

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Türkiyenin ilk şehir hastanesine ilgi büyük

AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, Türkiye'nin ilk şehir hastanesi olan Yozgat Şehir Hastanesini ziyaret ederek, Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri İsmail Kurca'dan bilgi aldı.

Hastaneyi gezen Başer, gazetecilere yaptığı açıklamada, şehir hastanesinin Yozgat'a yapılmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

"Hastalar memnun, yakınları memnun, çalışanlarımız memnun"

Başer, kamu özel ortaklığıyla Türkiye'deki ilk şehir hastanesi Yozgat'ta açıldığını hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Vatandaşlarımızla görüştüğümüz zaman vatandaşlarımızın büyük çoğunluğunun memnun olduğunu gördük. Hastalar memnun, yakınları memnun, çalışanlarımız, doktorlarımız memnun. Yozgat Şehir Hastanesinin açılmasıyla hastaneye başvuran hasta sayısında yüzde 50 oranında artış yaşandı. Ortalama 3 bin 500 civarı hastamız var. İnşallah şehir hastanemizi bölgenin cazibe merkezi ve sağlık üssü olması noktasında tüm gücümüzle çalışıyoruz. Bu hastanenin ilimize kazandırılmasında emeği geçen başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, Başbakanımıza ve bütün emeği geçenlere tekrar teşekkür ediyorum."

Etiketler: türkiyenin ilk şehir hastanesi, yozgat
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