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Buradasınız : » » Türkiye'den Irak'a 'DEAŞ' tebriği

Türkiye'den Irak'a 'DEAŞ' tebriği

Dışişleri Bakanlığınca, Irak'ın DEAŞ'a karşı yürüttüğü mücadelenin başarıyla tamamlanmasından memnuniyet duyulduğu belirtilerek, Irak hükümeti tebrik edildi.

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Türkiyeden Iraka DEAŞ tebriği

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, DEAŞ'a karşı yürütülen mücadelede hayatını kaybeden Iraklılara Allah'tan rahmet dilendi.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Irak'ın DEAŞ’a karşı yürüttüğü mücadelenin başarıyla tamamlanmasından memnuniyet duyuyor, Irak hükümetini kutluyoruz. Bu uğurda hayatını kaybeden Iraklı kardeşlerimize Allah’tan rahmet diliyoruz.

Bundan sonraki süreçte, kurtarılan bölgelerin yeniden imarı, Irak kurumlarının güçlendirilmesi ve Iraklı kardeşlerimiz arasında ulusal uzlaşı sağlanması istikametinde kararlı adımlar atılmasına ihtiyaç olduğu değerlendirilmektedir. Bu alanda yapılacak çalışmaların toplumun tüm kesimlerini içeren kapsayıcı bir anlayışla hayata geçirilmesi önem taşımaktadır."

Açıklamada, Türkiye'nin, DEAŞ ile mücadelede olduğu gibi, DEAŞ sonrası dönemde de her alanda Irak hükümeti ile iş birliği ve dayanışma içinde hareket etmeyi sürdüreceği vurgulandı.

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