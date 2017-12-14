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Buradasınız : » » Türkiye’den Filistin’e 10 milyon dolar hibe

Türkiye’den Filistin’e 10 milyon dolar hibe

Son dönemde ABD’nin Kudüs kararı ile gündeme gelen Filistin’e Türkiye’den bir destek daha geldi. Türkiye, Filistin’in kalkınmasına destek olmak için 10 milyon dolar hibe verecek.

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Türkiyeden Filistine 10 milyon dolar hibe

"Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Filistin Devleti Hükümeti Arasında Hibe Anlaşması" Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi. Türkiye, iç hukuku ve yıllık bütçe ödenekleri çerçevesinde Filistin'e 10 milyon dolara kadar hibe sağlayacak.

Filistin, hibeyi Gazze'nin de ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak, sosyal ve ekonomik kalkınmasında yardımcı olunması ve oluşabilecek acil ihtiyaçların karşılanmasına binaen, bütçe finansmanı ve kurumsal kapasitenin geliştirilmesi amaçları için kullanacak.

AA

Etiketler: Filistin’e Türkiye’den bir destek, ABD’nin Kudüs kararı
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