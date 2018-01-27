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Buradasınız : » » Türkiye'de bir ilk... Ücretsiz elektrikli bisiklet taksi yollarda

Türkiye'de bir ilk... Ücretsiz elektrikli bisiklet taksi yollarda

Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde karbon salınımını azaltmak için alınan 3 adet elektrikli bisiklet taksi hizmete başladı.

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Türkiyede bir ilk... Ücretsiz elektrikli bisiklet taksi yollarda

İklim değişikliği ile mücadele etmek ve vatandaşları bisiklet kullanıma teşvik etmek amacıyla Türkiye’de bir ilk olarak alınan elektrikli bisikletler 8 ay boyunca vatandaşlara ücretsiz şekilde hizmet verecek.

Avrupa Birliği tarafından finanse edilen “Bisikletlerimizle İklim Değişikliğine Karşı Mücadele Ediyoruz” Projesi kapsamında belirli güzergahlarda ulaşım sağlayacak elektrikli bisiklet taksiler, öncelikli olarak 60 yaş ve üzeri, engelli, hamile ve çocuklu vatandaşlara hizmet verecek.

“Bu, Türkiye’de bir ilk, o yüzden vatandaşların ilgisi çok fazla”

Lüleburgaz Belediye Başkan Yardımcısı Rasim Aslan projenin Türkiye’de bir ilk olduğunu belirterek proje hakkında, “Geçen sene Lüleburagaz’da bisiklet yılıydı. Bisiklet yılında yapılan faaliyetlerden birisi “Bisikletlerimizle İklim Değişikliğine Karşı Mücadele Ediyoruz” projesiydi. Bu projemiz ile biz Avrupa Birliği’ne müracaat ettik ve Avrupa Birliği’nden 48 bin 300 euroluk hibe kazandık. Bu proje kapsamında 3 tane bisiklet aldık ve 8 ay süre ile Lüleburgaz’da bu bisikletler değişik yerlerde konuşlandırılarak hamile bayanlara, yaşlılarımıza ve çocuklu ailelerimize hizmet edecek. Bisikletlerimizden birisi yeni yapılan Hükümet Konağı önünden birisi belediyenin önünden biriside şu an gördüğünüz kongre meydanında hizmet verecek. Vatandaşlarımız olaya çok sıcak bakıyorlar Lüleburgaz’da hatta Türkiye’de bir ilk bu o yüzden vatandaşların ilgisi çok fazla” dedi.

Kaynak: İHA

Etiketler: Lüleburgaz, kırklareli, elektrikli bisiklet taksi
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