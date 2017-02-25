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Türkiye Yıldızlar Güreş Grup Şampiyonası

Şampiyona, 360 sporcunun katılımıyla Düzce'de başladı.

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Türkiye Yıldızlar Güreş Grup Şampiyonası

Türkiye Yıldızlar Güreş Grup Şampiyonası Düzce'de başladı.

Kalıcı Konutlar Spor Salonu'nda düzenlenen müsabakalara 32 ilden 360 sporcu katılıyor.

Türkiye Güreş Federasyonu (TGF) Disiplin Kurulu Başkanı Ramazan Topal, kentte gerçekleştirilen şampiyonada müsabakaların 5 sıklet halinde gerçekleştirildiğini belirterek, "Bu şampiyonada ilk 8'e giren sporcularımız Türkiye şampiyonasında yarışma hakkı kazanacak. Yarışan sporculardan 7 sıklette milli takım sporcuları bulunuyor. Katılımdan oldukça memnunuz." dedi.

Sporcular ve gelen kafilelerin organizasyondan memnun olduğunu dile getiren Topal, sözlerine şöyle devam etti:

"Seyirci ve kafilelerin ilgisi bizi çok memnun ediyor. Hizmetimiz güreş için. Güreşi Türkiye'de bir yere getirmek istiyoruz. Bu yönde çalışmalarımız aralıksız sürüyor. Yarışan sporcularımıza ve onları eğiten antrenörlerine başarılar diliyorum. Şampiyona iki gün sürecek. Kazasız belasız tamamlayarak alnımızın akıyla sonuçlandırmak istiyoruz."

Şampiyona sonunda dereceye girenlere kupa verilecek.

Etiketler: Türkiye Yıldızlar Güreş Grup Şampiyonası, düzce
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