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Türkiye Maarif Vakfına 351 milyon lira kaynak

Milli Eğitim Bakanlığı bütçesinden Türkiye Maarif Vakfına 351 milyon lira kaynak aktarılmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

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Türkiye Maarif Vakfına 351 milyon lira kaynak

Bakanlar Kurulu, Milli Eğitim Bakanlığı bütçesinden Türkiye Maarif Vakfına 351 milyon lira kaynak aktarılmasına karar verdi.

Resmi Gazete'de yayımlanan Bakanlar Kurulu kararı ile yurt dışında insanlığın ortak birim ve değerlerini esas alarak örgün ve yaygın eğitim hizmetleri vermek ve geliştirmek amacıyla okul öncesi eğitimden üniversite eğitimine kadar tüm eğitim süreçlerinde burslar vermek, okullar, eğitim kurumları ve yurtlar gibi tesisler açmak, yurt içi de dahil olmak üzere bu kurumlarda görev alabilecek eğitmenleri yetiştirmek, bilimsel araştırmalar ve araştırma-geliştirme çalışmaları yapmak, yayınlar yapmak ve metotlar geliştirmek, faaliyet gösterdiği ülkenin mevzuatına uygun diğer eğitim faaliyetlerini yürütmek için 17 Haziran 2016 tarihli 6721 Sayılı Kanunla kurulan Türkiye Maarif Vakfına, genel bütçeden ve ilgili kamu kurum ve kuruluşlarından aktarılacak kaynak tutarı belirlendi.

Söz konusu kararla, Türkiye Maarif Vakfına, vakfın amaçlarını gerçekleştirmek için yapacağı hizmetlerin karşılanmasına yönelik olarak Milli Eğitim Bakanlığı bütçesinden 351 milyon lira kaynak aktarılacak.

Kaynak: AA

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