Türkiye 'engelleri' aştı

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürü İshak Çiftçi, "Türkiye 2000 yılından sonra, hiç olmadığı kadar hızlı şekilde çalışarak, dünyanın 150 yılda engellilerle ilgili kaydettiği gelişmeleri 15-16 senede gerçekleştirdi ve onların önüne geçti." dedi.

Çiftçi, son yıllarda engellilere yönelik önemli çalışmaların gerçekleştirildiğini söyledi.

Konuya ilişkin farkındalığın artırılması, vatandaşlar tarafından yaratılan toplumsal ve kültürel engellerin önlenerek, engellilerin erişebilirliğinin sağlanması amacıyla çeşitli eğitimler düzenlediklerini anlatan Çiftçi, BM tarafından temel hak olarak ele alınan erişilebilirliğin, öncelikli çalışma alanları arasında bulunduğunu bildirdi.

Sosyalleşmelerinin sağlanması için her engel grubuna ait eylem planı hazırladıklarını vurgulayan Çifti, "Önceden insanlarımız engellilerini dışarı çıkarmaya veya topluma göstermeye utanıyordu. Artık engellilerimizin toplumun odak noktası olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü Türkiye, çıkardığı 5378 sayılı kanunla ve ardından BM Engelli Hakları Sözleşmesi ile engelli hakları konusunda dünyanın sayılı ülkeleri arasında yer alabilecek şekilde mevzuat düzenledi." diye konuştu.

Çiftçi, "Şu anda Türkiye genelinde bakıma ihtiyacı olup da sıra bekleyen engellimiz yok. Bütün engellilerimize haklarının hemen hemen tamamını verdik. Dolayısıyla, bir ülkede yapılması gereken, bakımından tutun maaşına kadar en üst düzey haklar engellilerimize tanındı. Türkiye genelinde gerek Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı merkezlerde gerekse de özel bakım merkezlerinde bütün engellilerimize bakılıyor." ifadelerini kullandı.

Bundan sonra da aynı kararlılıkla çalışmayı sürdüreceklerini dile getiren Çiftçi, 2-3 yılda Türkiye'de erişilebilirlik konusundaki çalışmaları tamamlamayı düşündüklerini bildirdi.

"496 bin kişiye evde bakım hizmeti"

Türkiye'nin engelli hakları ve eğitimi ile erişilebilirlik konularında dünyanın sayılı ülkelerinden birisi haline geldiğini vurgulayan Çiftçi, "İlk üçe girebilecek seviyeye ulaştık." dedi.

Halen yapılacak çalışmalar olduğunu belirten Çiftçi, şunları kaydetti:

"Şu anda Türkiye'de evde bakım verdiğimiz engelli sayısı 496 bin kişi. Onun dışında merkezlerimizde yatılı baktığımız engellilerimiz var, özel eğitim merkezlerinde ödemelerini bizim yaptığımız engellilerimiz var. Otizm Eylem Planı hazırladık, yayınladık ve takip ediyoruz. Bundan sonraki süreçte de engellilerle ilgili çalışmalarımız tüm hızıyla devam edecek. Türkiye 2000 yılından sonra, hiç olmadığı kadar hızlı şekilde çalışarak, dünyanın 150 yılda engellilerle ilgili kaydettiği gelişmeleri 15-16 senede gerçekleştirdi ve onların önüne geçti."

Engellilerin istihdamı

Çiftçi, engellilerin istihdamına ilişkin de "Çalışmalara başladığımızda Türkiye genelinde çalışan 5 bin civarında engellimiz vardı, şu anda 50 bin memur, 100 binin üzerinde de işçi olarak çalışan engellimiz var." diye konuştu.

İstihdamı artırmak için çalışmalarının sürdüğünü ifade eden Çiftçi, gelecek dönemlerde iş ihtiyacı olup da şartları uyan engellileri boş kadrolara alacaklarını dile getirdi.

Türkiye'nin engelliler konusunda ciddi mesafe katettiğini anlatan Çiftçi, "Artık engelliler bizim kıymetlimiz. Aileleri de bu konuda sürekli eğitiyoruz. Engellinin dışarıya çıkmaya hakkı olduğuna, bunun utanılacak bir şey olmadığına inandırdık aileleri. Türkiye genelinde bu programlarımızı sürdürüyoruz." dedi.