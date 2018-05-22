Türk Telekom, Türkiye’nin en büyük veri merkezini Esenyurt’ta açtı

10 bin 400 metrekareyle Türkiye’nin en büyük beyaz alanına sahip olan ve yüksek güvenlik teknolojileriyle donatılan merkez, aynı zamanda İstanbul Yeni Havalimanı'na en yakın veri merkezi olma özelliği taşıyor.

Kurumsal müşterilerine sağladığı güvenli, yedekli ve yüksek hızlarla erişilebilir veri merkezi hizmetlerini genişletecek olan Türk Telekom, Esenyurt Veri Merkezi’nde sunucu barındırma, sunucu kiralama, sanal sunucu, depolama, yük dengeleme, bulut tabanlı yedekleme ve replikasyon hizmetleri, veri merkezi internet erişimi, müşteri yönetim ofisi, siber güvenlik hizmetleri gibi pek çok hizmeti bir arada sunacak.

"Dünyadaki veri merkezi ihtiyacı hızla artıyor"

Türk Telekom Üst Yöneticisi (CEO) Dr. Paul Doany, Türkiye’nin en büyük beyaz alan büyüklüğüne sahip Esenyurt Veri Merkezi’ni sadece Türkiye’nin değil bölgenin veri merkezi üssü olma hedefiyle hayata geçirdiklerini belirtti.

Teknolojinin baş döndürücü bir hızda geliştiğini vurgulayan Doany, şunları söyledi:

"5G, yazılım tanımlı ağlar, nesnelerin interneti, akıllı şebekeler, akıllı şehirler gibi yenilikçi teknolojilerin hızla yaygınlaşması sonucu dünyadaki veri merkezi ihtiyacı da büyük bir hızla artıyor. Veri merkezi kurulumu, şirketler için büyük bir maliyet kalemi. Kurumsal firmalar artık bu maliyet kalemine katlanmak yerine, çok daha düşük maliyetlerle yüksek güvenlikli, bulut tabanlı, anahtar teslimi dış kaynaklı çözümleri tercih ediyor."

Yeni merkezle Türk Telekom’un beyaz alan büyüklüğünün 4 katına çıktığını vurgulayan Doany, verilerin sağlıklı bir şekilde depolanabilmesi ve taşınabilmesi için gerekli en önemli ihtiyacın, fiber altyapının sağladığı yüksek hız olduğunu ifade etti.

"Benzersiz bir erişim kalitesi sunan bir veri merkezi kurduk"

Türk Telekom’un 262 bin kilometrelik güçlü fiber altyapısıyla ülkenin iletişim ağının ana omurgasını oluşturduğunu hatırlatan Doany, şu bilgileri verdi:

"Sayıları 42 milyonu aşan abonemize hızlı ve kesintisiz iletişim sağlamanın yanı sıra veri işleme ve depolama konularında da öncülüğümüzü sürdürüyoruz. Gayrettepe, Güneşli, Ahlatlıbel, Ümraniye ve Ümitköy’den sonra Esenyurt’ta Türkiye’nin en büyük veri merkezini açarak toplam beyaz alan büyüklüğümüzü 4 katına çıkardık. Yeni merkezimizle birlikte kurumsal müşterilerimize veri saklama, bulut ve siber güvenlik hizmetlerini hızlı, kaliteli ve güvenli bir şekilde alma ayrıcalığını yaşatacağız.

Türk Telekom olarak, bölgedeki tüm ihtiyacı karşılayacak büyüklükte ve yüksek güvenlik standartlarında benzersiz bir erişim kalitesi sunan bir veri merkezi kurduk. Bu sayede ülkemizden çıkıp yurt dışında saklanan verinin yurt içinde saklanarak ülkemizde kalmasını sağlamayı amaçlıyoruz."

Doany, Esenyurt Veri Merkezi'nin, kolay ulaşım, kesintisiz güç temini ve fiziksel risklere uzaklık kriterleri göz önünde bulundurularak seçilen konumuyla da ön plana çıktığını belirterek, merkezin konumu belirlenirken pek çok kriterin yanı sıra, olası risk faktörlerini en aza indirmek amacıyla 1. derece deprem bölgesi dışında yer almasına da özellikle dikkat ettiklerini söyledi.

"Tier3 Dizayn Belgesi aldık"

Doany, sundukları 3 noktadan fiber yedekli erişim hizmetiyle müşterilerine her durumda sürekli erişim olanağı sağladıklarını anlattı.

Veri merkezinin 22 odadan oluştuğu bilgisini veren Doany, açıklamalarını şöyle tamamladı:

"Her odada 203 kabinet bulunuyor. Toplam kabinet sayımız ise 4.466 olacak. Çevreye uyumlu yeşil bina özelliğine de sahip olan veri merkezimiz için, uluslararası standartlarda yeterlilik belgesi olan Tier3 Dizayn Belgesi aldık. Yenilikçi ürün ve hizmetlerimiz, güçlü altyapımız ve yarının teknolojisine yatırımlarımızla Türkiye’yi geleceğe bağlamak için çalışmalarımızı durmaksızın sürdürüyoruz."

Kaynak: AA