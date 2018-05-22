Tunceli'de terör operasyonu

Tunceli Valiliği'nden yapılan açıklamada, kent kırsalında İl Jandarma Komutanlığı'nın başlattığı operasyonda 8 bölücü terör örgütü mensubunun iki F-16 savaş uçağı tarafından etkisiz hale getirildiği anımsatıldı.

Hava harekatının ardından bölgede güvenlik güçleri tarafında operasyon düzenlendi.

Teröristler tarafından kullanılan barınak tespit eden Mehmetçik, arama tarama faaliyetlerinde, 1 RPG-7 roketatar, 3 kalaşnikof piyade tüfeği, 12 kalaşnikof şarjörü, 284 kalaşnikof mühimmatı, 44 bixi mühimmatı, 18 M-16 mühimmatı, 2 tabanca, 3 el bombası, 2 tabanca susturucusu, 100 gram TNT patlayıcı, 1 kilogram C-4 patlayıcı, 19 el yapımı patlayıcı düzeneği, bomba yapımında kullanılan 150 kilogram amonyum nitrat, 43 elektrikli fünye, 5 infilaklı fitil, 10 el yapımı patlayıcı elektronik devre kutusu, 2 pil bloğu, 1 akü, 2 sırt telsizi, 5 el telsizi, 8 sırt çantası, 1 terörist kıyafeti, 1 çift mekap ayakkabı, 2 güneş paneli, 1 kamera, çok miktarda yaşamsal malzeme, örgütsel doküman ve tıbbi malzeme ele geçirdi.

Tespit edilen 19 el yapımı patlayıcı düzeneği bomba uzmanları tarafından imha edildi.

Kaynak: AA