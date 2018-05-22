  • 22 MAYIS 2018, SALI

TRT Haber

  • DOLAR 4.65
    EURO 5.481
  • BIST 103327.74
    ALTIN 193.32
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Tunceli'de terör operasyonu

Tunceli'de terör operasyonu

Tunceli kırsalında 8 teröristin etkisiz hale getirildiği hava destekli operasyonda, çok sayıda el yapımı patlayıcı, el bombası ile çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Tuncelide terör operasyonu

Tunceli Valiliği'nden yapılan açıklamada, kent kırsalında İl Jandarma Komutanlığı'nın başlattığı operasyonda 8 bölücü terör örgütü mensubunun iki F-16 savaş uçağı tarafından etkisiz hale getirildiği anımsatıldı.

Hava harekatının ardından bölgede güvenlik güçleri tarafında operasyon düzenlendi.

Teröristler tarafından kullanılan barınak tespit eden Mehmetçik, arama tarama faaliyetlerinde, 1 RPG-7 roketatar, 3 kalaşnikof piyade tüfeği, 12 kalaşnikof şarjörü, 284 kalaşnikof mühimmatı, 44 bixi mühimmatı, 18 M-16 mühimmatı, 2 tabanca, 3 el bombası, 2 tabanca susturucusu, 100 gram TNT patlayıcı, 1 kilogram C-4 patlayıcı, 19 el yapımı patlayıcı düzeneği, bomba yapımında kullanılan 150 kilogram amonyum nitrat, 43 elektrikli fünye, 5 infilaklı fitil, 10 el yapımı patlayıcı elektronik devre kutusu, 2 pil bloğu, 1 akü, 2 sırt telsizi, 5 el telsizi, 8 sırt çantası, 1 terörist kıyafeti, 1 çift mekap ayakkabı, 2 güneş paneli, 1 kamera, çok miktarda yaşamsal malzeme, örgütsel doküman ve tıbbi malzeme ele geçirdi.

Tespit edilen 19 el yapımı patlayıcı düzeneği bomba uzmanları tarafından imha edildi.

Kaynak: AA

Etiketler: Tunceli, operasyon
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER