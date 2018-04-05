  • 05 NISAN 2018, PERŞEMBE

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Buradasınız : » » Tunceli'de 4 terörist etkisiz hale getirildi

Tunceli'de 4 terörist etkisiz hale getirildi

Tunceli'nin Pülümür ilçesi kırsalında 4 terörist etkisiz hale getirildi.

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Tuncelide 4 terörist etkisiz hale getirildi

Tunceli Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Pülümür kırsalında MİT ve jandarmamızın koordinasyonundaki çalışmalar sonucunda yapılan operasyonda teröristlerle sıcak temas sağlanmış, çıkan çatışmada 4 terörist ölü olarak ele geçirilmiştir" denildi. 

Bölgede operasyonun devam ettiği aktarılan açıklamada, çatışmada bir askerin kolundan yaralandığı kaydedildi.

Yaralı asker dün gece operasyon bölgesinden helikopterle alınarak Elazığ'da Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırdı. Askerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.  

Kaynak: İHA

Etiketler: Tunceli, PKK
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