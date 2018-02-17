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TSK'dan Irak'ın kuzeyine hava harekatı

TSK tarafından, Irak'ın kuzeyinde saldırı hazırlığında oldukları tespit edilen bölücü terör örgütü hedeflerine yönelik düzenlenen hava harekatında, hedefler imha edildi.

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TSKdan Irakın kuzeyine hava harekatı

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Irak'ın kuzeyi Hakurk bölgesinde karakol ve üs bölgelerine saldırı hazırlığında oldukları tespit edilen bölücü terör örgütü hedeflerine yönelik hava harekatı düzenlendi. Harekat neticesinde, teröristlere ait sığınak, barınak ve silah mevzisi olarak kullanılan hedefler imha edildi.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, TSK tarafından Irak'ın kuzeyinde terör örgütüne ait hedeflerin etki altına alınmasına devam edildiği bildirildi.

Harekata katılan uçakların emniyetle üslerine döndüğü duyuruldu.

Kaynak: AA

Etiketler: tsk, Terörle Mücadele, operasyon, Irak
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