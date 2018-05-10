Truva Antik Kenti'ni ilk 4 ayda 200 bin turist ziyaret etti

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Çanakkale ziyaretleri kapsamında Truva Antik Kenti'ni ziyaret etti.

Burada Kazı Heyeti Başkanı ve Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) öğretim üyesi Prof. Dr. Rüstem Aslan'dan bilgi alan Eroğlu, Truva Atı'nın önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, bölgeye yapılacak her türlü yatırıma hazır olduklarını söyledi.

Dünya üzerinde Truva gibi başka bir güzellik bulunmadığını ifade eden Eroğlu, "Bizim bu yıl hedefimiz en az 1 milyon turist. İlk 4 ayda 200 bin turist geldi. 1 milyon turist sayısını yakalamak için az bir gayret sarf etmek yeterli. Bütün dünyadaki turistleri buraya davet ediyoruz. Her türlü imkan var, ulaşım son derece kolay, her şey hazır. Yerli ve yabancı turistleri burada misafir etmeye hazırız. Gelsin ve bu güzellikleri görsünler." diye konuştu.

Eroğlu, bazı kaynakların Truva'yı başka bir ülkede gibi lanse ettiğine de değinerek, "Truva Çanakkale'dedir, Türkiye'dedir. İşte burası Çanakkale." dedi.

"Amerika ve Avrupa'dan seçimi provoke etmek amacıyla çok sayıda tweet atılıyor"

Daha sonra İÇDAŞ Kongre Merkezi'ne geçen Eroğlu, burada 246 milyon lira yatırım bedelli 20 tesisin toplu açılış ve temel atma törenine katıldı.

Türkiye'nin 24 Haziran'da seçime gittiğini anımsatan Eroğlu, şöyle devam etti:

"Türkiye üzerindeki oyunu bozmak için 24 Haziran'da seçim yapılacak. Bu milletin seçimi. Bu büyük bir seçim. Bu parti seçimi değil. İstiklalimiz, devletimizin bekası ve istikbalimiz için yapılacak bir seçim bunu herkes böyle bilsin. Türkiye büyüdükçe, geliştikçe düşmanlar yeni planlar uygulamaya başladı. Amerika ve Avrupa'dan seçimi provoke etmek amacıyla çok sayıda tweet atılıyor. Bizim seçimden size ne? Biz sizin seçiminize karışıyor muyuz? Ama onlar karışıyor. Çünkü Türkiye güçlendiği zaman küresel bir güç olacak. Hedefimiz küresel bir güç olmak. 2023 yılında dünyanın en büyük 10 ülkesi arasına yerleşmek. Hedefimiz bu."

Eroğlu, düşmanın boş durmadığına işaret ederek, "Bir defa bütün terör örgütlerini silahlandıran o, kuran onlar. PKK'yı kim kurdu? Batı. Peki, PYD'yi kim kurdu, kim silah veriyor? Biz paramızla silah alamıyoruz. Onlara binlerce tır ile silah gönderiyorlar. Kim? Batı. Peki DEAŞ alçak terör örgütünü kuran kim? Batı. Türkiye'yi silahsız ele geçirmek için işgal etme projesi için alçak bir insanı, yüzünde meymenet olmayan FETÖ'yü hazırlayan kim? Batı." değerlendirmesinde bulundu.

"Mesele devletimizin bekası"

"Ey Çanakkaleliler, şehitler diyarının düzel insanları, lütfen bu konuda uyanık olalım." diyen Eroğlu, şunları kaydetti:

"Mesele parti meselesi falan değil. Mesele devletimizin bekası, istiklalimiz meselesidir. Biliyorsunuz bunlar bir oyun oynayacaklardı. Bizim Güney sınırımızda bir terör devleti kuracaklardı. Ne olacaktı? Türkiye'nin başına bela olacaktı. Ama Allah'a şükür, dünya lideri Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde en zor zamanda Fırat Kalkanı, Afrin operasyonunu gerçekleştirdik. Gerekirse hepimiz oraya gidecektik. Hepimiz hazırdık ve neticede oyun bozuldu. Şimdi ikinci bir oyunu devreye sokmaya çalıştılar. Seçimler 2019 yılı sonunda olsaydı, ekonomiyi bozacaklardı. Ben burada Sayın Devlet Bahçeli'ye teşekkür ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ediyorum. Onlar oyunun farkına vardılar ve şimdi oyunu bozmak için 24 Haziran'da seçim yapılacak. Bu milletin seçimi. Bu büyük bir seçim. Bu parti seçimi değil. İstiklalimiz, devletimizin bekası ve istikbalimiz için yapılacak bir seçim bunu herkes böyle bilsin."

Konuşmanın ardından 10 aileye gelir getirici tür, 9 aileye de ORKÖY sertifikası veren Veysel Eroğlu, karabiber, erguvan, oya, biberiye, servi, defne ve fıstıkçamı türlerinden oluşan toplam 3 bin fidanı da vatandaşlara ücretsiz olarak dağıttı.

Törene, AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Murat Acu, Kültür ve Turizm Bakanlığı Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, AK Parti İl Başkanı Gültekin Yıldız, MHP İl Başkanı Hakan Pınar, daire müdürleriyle çok sayıda üretici ve çiftçi katıldı.

Kaynak: AA