TRT Çocuk Şenliği'ne bu yıl Bursa ev sahipliği yapacak

TRT'den yapılan açıklamada, dünya çocukları arasında kardeşlik, sevgi ve dostluk bağlarını geliştirerek, onların barış içinde yaşayacakları bir dünyanın oluşmasına katkıda bulunmak amacıyla düzenlenen "TRT Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği"nin, 1979'dan bu yana başarılı bir organizasyonla uluslararası düzeyde kutlandığı belirtildi.

Bugüne kadar 150 değişik ülkeden 30 bini aşkın çocuğun katıldığı şenliğin, yaklaşık 40 yıldır büyük bir coşkuyla kutlandığı hatırlatılan açıklamada, "TRT İç Yapımlar Koordinatörlüğü tarafından 40. yılında 40 ülkeden gelecek çocukların katılımıyla gerçekleştirilecek şenliğe bu yıl, tarihi geçmişiyle Osmanlı'ya başkentlik yapan yeşil Bursa ev sahipliği yapacak. Bu yıl ilk defa 23 Nisan gala gösterileri, Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilecek" denildi.

800 çocuk şenliğe katılmak için Türkiye'ye gelecek

Türkiye'ye gelen dünya çocuklarının Bursa'nın yanı sıra Ankara'da da ağırlanacağı kaydedildi.

Şenliğe katılmak üzere Türkiye'ye gelecek yaklaşık 800 çocuğun, şenlik haftası süresince değişik etkinliklere katılacağı aktarılan açıklamada, hafta boyunca, "Fotoğraflarla 40. Yıl Sergisi", Bursa Valisi ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı kabulleri, festival yürüyüşü, halk konserleri, ülke sokak gösterileri, çevre gezileri, spor ve oyun etkinlikleri, 23 Nisan gala gösterisi, TRT halk oyunlarının özel "Türkiye'm" gösterisi, şenlik pikniği gibi etkinliklerin planlandığı belirtildi.

Şenliğin Ankara ayağında TRT Genel Müdürlüğü, Türkiye Büyük Millet Meclisi, Başbakanlık ve Cumhurbaşkanlığı kabullerinin yanı sıra Anıtkabir ziyaretinin de yapılacağı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"EBU ve ABU üyesi 40 ülkenin ulusal kanallarına resmi başvuru yapılarak, yaklaşık 12 saat toplam süreli 23 Nisan etkinlik programlarını yayınlamaları talep edildi. Yayın yapacak ülkelerden birer muhabir ve kameraman etkinliğimize bizzat katılarak, Bursa ve Ankara'da magazin çekimleri yapacaklar. Her yıl yapılan ve TRT ekranlarında yayınlanan 30 dakikalık 'Şenliğin Ardından' belgeselinin yapımı da İç Yapımlar Koordinatörlüğünce gerçekleştirilecek. TRT Ankara Radyosu her yıl olduğu gibi bu yıl da bazı çocuk programlarının yayınını Bursa'dan gerçekleştirecek. TRT1, TRT Avaz, TRT Spor ve TRT Müzik gibi kanallarımız uygun olan programlarının yayınlarını bu tarihler arasında Bursa'dan yapacak."

Kaynak: AA