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Traktör römorku devrildi: 13 yaralı

Sivas'ın İmranlı ilçesinde traktör römorkunun devrilmesi sonucu 13 kişi yaralandı.

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Traktör römorku devrildi: 13 yaralı

Sivas'ın İmranlı ilçesinde traktör römorkunun devrilmesi sonucu 13 kişi yaralandı.

Sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 58 DV 721 plakalı traktörün arkasında bulunan römork, Dereköy yakınlarında devrildi.

Kazada, römorkta bulunan Rojda Güner, Mert Özcömert, Yaşar Keleş, Kardelen Kılıç, Güler Keleş, Sinan Ulaş Demir, Rukiye Elmas, Gülü Güner, Ali Erdem Güven, Suzan, Ali, Meryem ve Elif Kaymak yaralandı.

İmranlı İlçe Hastanesine kaldırılan yaralılardan bazılarının tedavilerinin ardından taburcu edildiği, tedavisi devam edenlerin de sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Römorktakilerin tatil için köye geldiği ve traktörle gezintiye çıktıkları öğrenildi. AA

Etiketler: Sivas, römork, kaza, imranlı
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