Trafiğe kayıtlı araç sayısı 22,4 milyon oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2018 yılı Mart ayı motorlu kara taşıtları istatistiklerini açıkladı. Buna göre; Mart ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı toplam 22 milyon 462 bin 346 adet taşıtın yüzde 54,3'ünü otomobil, yüzde 16,4'ünü kamyonet, yüzde 13,9'unu motosiklet, yüzde 8,2'sini traktör, yüzde 3,8'ini kamyon, yüzde 2,1'ini minibüs, yüzde 1'ini otobüs, yüzde 0,3'ünü ise özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Mart ayında 94 bin 588 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı

Mart ayında trafiğe kaydı yapılan toplam 94 bin 588 taşıt içinde otomobil yüzde 58,6 ile ilk sırada yer aldı. Bunu sırasıyla yüzde 15,3 ile motosiklet, yüzde 14,7 ile kamyonet, yüzde 6,7 ile traktör takip etti.

Taşıtların yüzde 4,7'sini ise minibüs, otobüs, kamyon ve özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre yüzde 50,8 arttı

Mart ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre yüzde 50,8 arttı. Bu artış otomobilde yüzde 50,6, minibüste yüzde 32,3, otobüste yüzde 14,9, kamyonette yüzde 35,1, kamyonda yüzde 15,3, motosiklette yüzde 91,5, özel amaçlı taşıtlarda yüzde 178, traktörde ise yüzde 40,1 olarak gerçekleşti.

Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 8,1 azaldı

Mart ayında geçen yılın aynı ayına göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısında yüzde 8,1 azalış gerçekleşti. Bu azalış otomobilde yüzde 1,6, minibüste yüzde 60,6, otobüste yüzde 29,3, kamyonette yüzde 31,9, kamyonda yüzde 2,2, özel amaçlı taşıtlarda yüzde 81,5, traktörde yüzde 10,9 olarak gerçekleşti. Motosiklette ise yüzde 31,6 artış oldu.

Trafikteki toplam taşıt sayısı Ocak-Mart döneminde 243 bin 401 adet arttı

Ocak-Mart döneminde 274 bin 784 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı, 31 bin 383 adet taşıtın ise trafikten kaydı silindi. Böylece trafikteki toplam taşıt sayısı 243 bin 401 adet arttı.

Mart ayında 681 bin 359 adet taşıtın devri yapıldı

Devri yapılan toplam 681 bin 359 adet taşıt içinde otomobil yüzde 70,2 ile ilk sırada yer aldı. Otomobili sırasıyla yüzde 16,3 ile kamyonet, yüzde 4,5 ile motosiklet, yüzde 3,3 ile traktör takip etti. Mart ayında devri yapılan taşıtların yüzde 5,7'sini ise minibüs, otobüs, kamyon ve özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Trafiğe kayıtlı LPG'li otomobil oranı yüzde 38,2 oldu

Mart ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı 12 milyon 194 bin 330 adet otomobilin yüzde 38,2'si LPG, yüzde 35,8'i dizel, yüzde 25,7'si benzinli olduğu belirlendi. Yakıt türü bilinmeyen otomobillerin oranı ise yüzde 0,3 oranında kaldı.

Trafiğe en fazla 1501-1600 motor silindir hacimli otomobillerin kaydı yapıldı

Ocak-Mart döneminde trafiğe kaydı yapılan 166 bin 77 adet otomobilin yüzde 44'ü 1501-1600, yüzde 27,2'si 1401-1500, yüzde 12,3'ü 1301-1400, yüzde 11,8'i 1300 ve altı, yüzde 3,9'u 1601-2000, yüzde 0,8'i 2001 ve üstü motor silindir hacmine sahip.

Trafiğe en fazla beyaz renkli otomobillerin kaydı yapıldı

Ocak-Mart döneminde trafiğe kaydı yapılan 166 bin 77 adet otomobilin yüzde 58,2'si beyaz, yüzde 20,6'sı gri, yüzde 7,2'si siyah ve yüzde 5,1'i kırmızı iken yüzde 9'unda ise diğer renkler görüldü.

Kaynak: İHA