  • 13 MAYIS 2018, PAZAR

TRT Haber

  • DOLAR 4.315
    EURO 5.157
  • BIST 101852.48
    ALTIN 182.791
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Trabzon'da uyuşturucu operasyonu: 8 tutuklama

Trabzon'da uyuşturucu operasyonu: 8 tutuklama

Trabzon'da uyuşturucu madde ticareti yapanlara operasyonda gözaltına alınan 11 kişiden 8'i tutuklandı.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Trabzonda uyuşturucu operasyonu: 8 tutuklama

Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Araklı ilçesinde gençlere ve çocuklara uyuşturucu madde sattıkları tespit edilen kişilere yönelik düzenlediği operasyonda 11 kişiyi gözaltına aldı.

Yakalanan kişilerin evlerinde ve üzerlerinde yapılan aramada, 1 ruhsatsız tabancı ve 26 mermi, 1 bıçak, 7,5 gram esrar, 4 kova ve çeşitli esrar sarma malzemeleri, uyuşturucu ticaretine dair notlar, dokümanlar ve uyuşturucuya karıştırılmak üzere kullanılan 575 gram kına ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslardan 8'i tutuklandı. Diğer 3 şüpheli ise serbest bırakıldı.

Öte yandan, uyuşturucu madde yapma ve sağlama suçundan 4 yıl 2 ay kesinleşmiş cezası bulunan M.S, Of ilçesinde gözaltına alındı.

Kaynak: AA

Etiketler: uyuşturucu operasyon, Trabzon
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER