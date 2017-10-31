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Trabzon'da 150 bekçi istihdam edilecek

Trabzon'da 150 çarşı ve mahalle bekçisi istihdam edilecek.

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Trabzonda 150 bekçi istihdam edilecek

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, 772 sayılı Çarşı ve Mahalle Bekçisi Kanunu kapsamında emniyet hizmetleri sınıfında çarşı ve mahalle bekçisi istihdam edileceği belirtildi.

Ortahisar ilçesi mülki sınırları içinde 110, Yomra'da 10, Akçaabat'ta ise 30 kişi üzere toplam 150 çarşı ve mahalle bekçisi görevlendirileceği vurgulanan açıklamada, adayların sözlü ve yazılı sınava tabi tutulacakları aktarıldı.

Açıklamada, başvuru şartlarının valilik ve kaymakamlıkların internet sitelerinde yer aldığına işaret edilerek, başvuruların 13-27 Kasım 2017 tarihlerinde ilçe emniyet müdürlüklerine yapılması gerektiği kaydedildi.

Kaynak: AA

Etiketler: Trabzon, bekçi, çarşı, Mahalle
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