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TOKİ'nin satışa çıkardığı konutlar banka önlerinde kuyruk oluşturdu

Başbakanlık Toplu Konut İdaresince 38 ilde açık satışa sunulan 6893 konut için öncelik sağlamak isteyen Kütahya'daki vatandaşlar, gece saatlerinde banka önünde sıraya girdi.

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TOKİnin satışa çıkardığı konutlar banka önlerinde kuyruk oluşturdu

Başbakanlık Toplu Konut İdaresi (TOKİ)  tarafından Kütahya'da merkez İnköy Mahallesi'nde 627 Konut Projesi alt gelir grubunda yer alan 39 adet 2+1 konutun başvuru önceliğine göre kurasız satılacağı duyuruldu.

Bunun üzerine Cumhuriyet Caddesi'ndeki bir banka şubesinin önüne gelen yaklaşık 40 kişi cama astıkları listeye isimlerini yazdırarak, öncelik sahibi olmak için sabah bankanın açılmasını beklemeye başladı.

Banka önünde sırada bekleyen İsa Sarıyıldız, öncelik sağlamak için gece saatlerinden itibaren beklemeye başladığını söyledi. Sarıyıldız, "Asgari ücretle çalışan insanlarız, böyle giderse ev sahibi olabilmem zor görünüyor. TOKİ'nin şartları bize uygun geldi. Peşinat için de kredi çektim, eşten dosttan borç aldım, eşimin bileziğini aldım. İnşallah ev sahibi oluruz. Sabah inşallah herkes buradan mutlu bir şekilde ayrılır." dedi.

Gültekin Kaya da ekim ayında düğün yapacak oğlunu ev sahibi yapmak için sıraya girdiğini anlattı.

TOKİ tarafından 38 ilde açık satışa sunulan 6 bin 893 konut, 55 bin liradan başlayan fiyatlar ve aylık 185 liradan başlayan taksitlerle sahiplerini bekliyor.

TOKİ'nin 38 ilde açık satışa çıkardığı konutların fiyat ve taksit bilgileri;

Kaynak: AA

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