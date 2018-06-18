TOKİ İstanbul Silivri'de 1356 konut için başvuru almaya başladı

Başbakanlık Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanı Ergün Turan, yaptığı yazılı açıklamada, başvurular ve konutlarla ilgili bilgi verdi.

İstanbul Silivri'deki toplam 1356 konut için başvuruların bugünden itibaren 29 Haziran'a kadar yapılabileceğini belirten Turan, en düşük konut fiyatının 198 bin lira ve en düşük taksit tutarının 700 lira olduğunu ifade etti.

Alt gelir grubu 934 konut ile orta gelir grubu 422 konutun vatandaşlara satılacağını aktaran "Vatandaşlarımızın en temel gereksinimi olan barınma ihtiyacını karşılamak amacıyla ülkemizin dört bir yanında yeni yerleşim alanları kurup onlarca konut projesini hayata geçirdik. Amacımız hiç konut sahibi olmayan vatandaşlarımızı ev sahibi yapmaktır. Özellikle dar gelirli vatandaşlarımızın kira öder gibi ev sahibi olabilmelerini istiyoruz" ifadesini kullandı.

Kura çekimi

Turan, başvuruların ardından 11-12 Temmuz 2018'de noter huzurundaki kura çekimiyle konut sahibi olacak vatandaşların belirleneceğini söyledi.

Turan, "Alt gelir grubunda başvuru yapacak vatandaşlarımız bin TL, orta gelir grubunda başvuru yapacak vatandaşlarımız ise 2 bin TL başvuru bedeli ile müracaatlarını gerçekleştirebilir. Kura sonucunda konut sahibi olamayan vatandaşlarımıza başvuru bedellerini ise 18 Temmuz 2018 tarihinden itibaren iade edeceğiz" bilgisini aktardı

Emeklilere özel 240 ay vade 700 lira taksit

Turan, Silivri’de alt gelir grubuna yönelik satışa sunulan 934 konut içinde yer alan 234 konutu emekli vatandaşlara ayırdıklarını belirtti:

"Emekli büyüklerimiz satışa sunacağımız konutlara 25 bin TL peşinat bedeli 180 ay vade veya 30 bin TL peşinat bedeli 240 ay vade seçeneği ile başvuruda bulunabilecekler. Bunun yanında engelliler, şehit aileleri ve malullerine de özel kontenjan ayırdık. Alt gelir grubunda satışa sunduğumuz 47 konut ile orta gelir grubunda yer alan 22 konutu engelli vatandaşlarımıza ayırdık. Ayrıca 'Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimlerine' kuraya girmeden konut alma hakkı tanıdık.”

Dar gelirliye 961 TL taksitle 934 konut

Dar gelirliye yönelik 2+1 nitelikte 934 konutun aylık 961 lira taksitle toplam 198 bin liraya satışa sunulduğunu aktaran Turan, orta gelir grubuna yönelik 3+1 nitelikteki 422 konutun ise 285 bin lira ve 1958 lira taksitle satılacağını duyurdu.

Başvuru şartları

TOKİ Başkanı Turan, satışa sunulan konutlara başvuru yapacak vatandaşların hiç konut sahibi olmaması gerektiğini vurguladı.

-Başvuruda bulunacak kişilerin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmaları ve İstanbul’da en geç 30 Haziran 2016 tarihinden itibaren kesintisiz ikamet ediyor olması gerekiyor.

-Daha önce TOKİ'den konut satın almamış veya konut kredisi kullanmamış olması gerekiyor.

-Alt gelir grubunda başvuruda bulunacak vatandaşlarımızın hane halkı net gelirinin en fazla 4 bin 800 TL olması ve 25 yaşını doldurmuş olması koşulları gerekiyor.

-Orta gelir grubunda başvuruda bulunacak vatandaşlarımızın 18 yaşını doldurmuş olması koşulları gerekiyor.

Başvuru şartlarını sağlayan kişilerin, başvurularını 18 Haziran-29 Haziran 2018 tarihleri arasında Türkiye Halk Bankası'nın İstanbul 'daki bütün şubelerine yapabileceğini ifade eden Turan, ayrıca TOKİ’nin www.toki.gov.tr adresi ile Halk Bankası’nın İstanbul’daki tüm şubelerinden başvuru koşullarının ayrıntılı olarak temin edilebileceğini belirtti.

Kaynak: AA