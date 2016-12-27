Tokat'taki FETÖ/PDY soruşturmasında 9 tutuklama

Tokat'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 11 emniyet mensubundan 9'u tutuklandı.

Tokat Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan, farklı illerde görev yapan ve aralarında daha önce açığa alınanların da bulunduğu 11 komiser yardımcısının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 9'u tutuklandı, 2'si ise adli kontrol şartları uygulanarak serbest bırakıldı. AA