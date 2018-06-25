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TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: Artık büyük Türkiye'yi inşa zamanı

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu 24 Haziran seçimlerinin hayırlı olmasını temenni ederek, geleceğin büyük Türkiye'sini inşa zamanı olduğunu söyledi.

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TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: Artık büyük Türkiyeyi inşa zamanı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, yazılı açıklamasında, seçim sonuçlarını değerlendirdi.

Seçimlerden başarıyla çıkan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ve Cumhur İttifakı'nı tebrik eden Hisarcıklıoğlu, Türkiye'nin güçlü ve sağlam bir demokrasi geleneğine sahip olduğunu bir defa daha ortaya koyduğunu vurguladı.

Hisarcıklıoğlu, seçimlerin ülkeye ve millete hayırlı olmasını dileyerek, "Yüksek bir katılım oranıyla gerçekleştirilen genel seçimlerde milletimiz iradesini sandıkta göstermiştir" dedi. 

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, halkın tamamına yakınının Meclis'te temsil edilecek olmasının da ayrıca sevindirici olduğuna dikkat çekti:

"Yeni yönetim sistemi, ülkemizde istikrar ve güvenin daha da güçlenmesi açısından büyük bir fırsattır. Türkiye'nin son yıllarda elde ettiği tüm kazanımların temelinde güven ve istikrar yatıyor. Dolayısıyla önümüzdeki yeni dönemde bu güven ve istikrarla yeni bir sıçrama gerçekleştirmek mümkündür. Ülkemizde son 3 yılda 4 farklı seçim süreci yaşadık. Artık ekonomiye, reformlara odaklanarak geleceğin büyük Türkiye'sini inşa zamanıdır."

Kaynak: AA 

Etiketler: TOBB, seçim, rıfat hisarcıklıoğlu
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