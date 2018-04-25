Tır şoförü seyir halindeki araçtan inip yol ortasında halay çekti

Olay, Kocaeli’nin Gebze ilçesinde meydana geldi.
Şoför, tırla seyir halindeyken araçtan indi ve ilerlemeye devam eden tırın yanında halay çekti.
Yoldan geçen diğer sürücüler o anları cep telefonlarıyla kaydetti.
Kaynak: İHA
Kocaeli’de hareket halindeki tırı bırakan şoför, akan trafikte halay çekti. Sürücünün kazaya davetiye çıkardığı o anlar yoldan geçen vatandaşlar tarafından kaydedildi.
Olay, Kocaeli’nin Gebze ilçesinde meydana geldi.
Şoför, tırla seyir halindeyken araçtan indi ve ilerlemeye devam eden tırın yanında halay çekti.
Yoldan geçen diğer sürücüler o anları cep telefonlarıyla kaydetti.
Kaynak: İHA