  • 25 NISAN 2018, ÇARŞAMBA

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Hafif Yağmurlu
Hafif Yağmurlu
  • DOLAR 4.089
    EURO 4.983
  • BIST 107639.95
    ALTIN 173.526
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Tır şoförü seyir halindeki araçtan inip yol ortasında halay çekti

Tır şoförü seyir halindeki araçtan inip yol ortasında halay çekti

Kocaeli’de hareket halindeki tırı bırakan şoför, akan trafikte halay çekti. Sürücünün kazaya davetiye çıkardığı o anlar yoldan geçen vatandaşlar tarafından kaydedildi.

yazıyı büyüt yazıyı küçült

Olay, Kocaeli’nin Gebze ilçesinde meydana geldi.

Şoför, tırla seyir halindeyken araçtan indi ve ilerlemeye devam eden tırın yanında halay çekti.

Yoldan geçen diğer sürücüler o anları cep telefonlarıyla kaydetti.

Kaynak: İHA

Etiketler: tır, Kocaeli, halay, trafik
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER