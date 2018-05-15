TİKA Ramazan'da Filistinlilerin yanında olacak

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı'nın (TİKA) Ramazan'da Gazze'ye yapacağı yardımlarla ilgili Twitter'dan yaptığı açıklamada, "zalimlerin zulmü altında inleyen Filistinlilerin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde asla yalnız bırakılmayacağını" vurguladı.

TİKA aracılığıyla #Gazze’ye yapacağımız acil yardım projeleri arasında 12 bin gıda kolisi dağıtımı var. Toplam 100 bin Filistinli kardeşimiz faydalanacak inşallah. — Hakan Çavuşoğlu (@Hakan_cavusoglu) 14 Mayıs 2018

"Ramallah'taki TİKA ofisimizin çalışmaları ile toplamda 1 milyon dolarlık insani yardım desteği Ramazan süresince tamamlanmış olacak" bilgisini veren Çavuşoğlu, TİKA aracılığıyla Gazze'ye 12 bin koli gıda yardımı yapılacağını belirtti.

Ramazan ayı süresince #Gazze’de @Tika_Turkey eliyle günlük 1000 aileye sıcak yemek dağıtımı sağlayarak, toplam 100 bin kardeşimizin karnını doyurmayı hedefliyoruz. — Hakan Çavuşoğlu (@Hakan_cavusoglu) 14 Mayıs 2018

Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"Ramazan süresince Gazze'de TİKA eliyle günlük 1000 aileye sıcak yemek dağıtımı sağlayarak, toplam 100 bin kardeşimizin karnını doyurmayı hedefliyoruz. Ayrıca her zaman yanlarında olduğumuz Filistinli kardeşlerinizin tedavisi için 200 bin dolarlık ilaç ve tıbbi malzeme desteği sağlayacağız. Rabbimden Filistinlilerle kardeşliğimizi baki kılmasını, Kudüs için Gazze'de soykırım uygulayan zalimler topluluğunu bertaraf etmesini niyaz ediyorum. Ramazan'ın bereketi Gazze'ye yayılacak inşallah. Kardeşlik hukukunun gereği neyse yerine getirmeyi sürdüreceğiz."

Ayrıca her zaman yanlarında olduğumuz Filistinli kardeşlerinizin tedavisi için toplam 200 bin dolarlık ilaç ve tıbbi malzeme desteği sağlayacağız. — Hakan Çavuşoğlu (@Hakan_cavusoglu) 14 Mayıs 2018

Kaynak: AA