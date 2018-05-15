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TİKA Ramazan'da Filistinlilerin yanında olacak

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, TİKA'nın Ramazan boyunca Gazze'ye yiyecek ve tıbbi ilaç yardımı yapacağını söyledi.

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TİKA Ramazanda Filistinlilerin yanında olacak

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı'nın (TİKA) Ramazan'da Gazze'ye yapacağı yardımlarla ilgili Twitter'dan yaptığı açıklamada, "zalimlerin zulmü altında inleyen Filistinlilerin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde asla yalnız bırakılmayacağını" vurguladı.

 

"Ramallah'taki TİKA ofisimizin çalışmaları ile toplamda 1 milyon dolarlık insani yardım desteği Ramazan süresince tamamlanmış olacak" bilgisini veren Çavuşoğlu, TİKA aracılığıyla Gazze'ye 12 bin koli gıda yardımı yapılacağını belirtti.

 

Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"Ramazan süresince Gazze'de TİKA eliyle günlük 1000 aileye sıcak yemek dağıtımı sağlayarak, toplam 100 bin kardeşimizin karnını doyurmayı hedefliyoruz. Ayrıca her zaman yanlarında olduğumuz Filistinli kardeşlerinizin tedavisi için 200 bin dolarlık ilaç ve tıbbi malzeme desteği sağlayacağız. Rabbimden Filistinlilerle kardeşliğimizi baki kılmasını, Kudüs için Gazze'de soykırım uygulayan zalimler topluluğunu bertaraf etmesini niyaz ediyorum. Ramazan'ın bereketi Gazze'ye yayılacak inşallah. Kardeşlik hukukunun gereği neyse yerine getirmeyi sürdüreceğiz."

 

Kaynak: AA

Etiketler: yardım, TİKA, Hakan Çavuşoğlu, gazze, filistin, ramazan
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