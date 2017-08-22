THY, bayramda 196 ek sefer yapacak

Türk Hava Yolları (THY), Kurban Bayramı tatilinde oluşabilecek yolcu yoğunluğunu dikkate alarak, yurt içi ve yurt dışına seyahat edecekler için 196 ek sefer yapacak.

Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, THY, 25 Ağustos-4 Eylül'de yurt içinde 113, yurt dışında 83 olmak üzere 196 ek sefer planladı.

Buna göre, THY, İstanbul-Bodrum Milas gidiş-dönüş seferi için Atatürk Havalimanı'ndan 32, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan 10 ek sefer düzenledi.

İstanbul-Antalya hattında ise Atatürk Havalimanı'ndan 25, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan da 6 sefer olmak üzere toplam 31 ek sefer planlandı.

İstanbul-Dalaman tarifeli uçuşları için Atatürk Havalimanı'ndan 16, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan 8 olmak üzere 24 ek uçuş düzenlendi.

İstanbul'dan Trabzon'a ise Atatürk Havalimanı kalkış ve inişli 8 ek sefer icra edilecek.

Yurt dışında en çok ek uçuş düzenlenen hatlar ise 20 ek seferle İstanbul-Bakü, 12 ek seferle İstanbul-Kuveyt, 8 ek seferle İstanbul-Podgorica, 5 ek seferle İstanbul-Paris hattı oldu.

Bayram tatilinde yurt içinde 30 Ağustos'ta 22, 4 Eylül'de 29, yurt dışında ise 25 Ağustos'ta 14, 3 Eylül'de 12 ek sefer gerçekleştirilecek.

Açıklamada ayrıca, yolcuların tatil nedeniyle oluşabilecek yoğunluktan etkilenmemeleri için planlanan uçuş saatinden iki saat önce havalimanlarında olması istendi.