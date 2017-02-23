  • 24 ŞUBAT 2017, CUMA

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Buradasınız : » » Terör saldırısı için çalınan araç kar altında bulundu

Terör saldırısı için çalınan araç kar altında bulundu

Hakkari'de, "Çalıntı Araç" ve "Terör Nitelikli İkiz Plaka Eylem İstihbaratı" kayıtlarından arandığı tespit edilen bir kamyonet ele geçirildi.

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Terör saldırısı için çalınan araç kar altında bulundu

Hakkari'de, "Çalıntı Araç" ve "Terör Nitelikli İkiz Plaka Eylem İstihbaratı" kayıtlarından arandığı tespit edilen bir kamyonet ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Emniyet Müdürlüğü ekiplerince bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışma yürütüldüğü bildirildi.

Açıklamada, il merkezine bağlı Cevizdibi köyünde, PKK'lı teröristlerce kullanıldığı ve patlayıcı yüklemek suretiyle eylem yapmak maksadıyla hazırlandığı değerlendirilen bir aracın bulunduğu ifade edildi.

Açıklamada, şöyle denildi:

"Tespit edilen noktaya yönelik gerçekleştirilen operasyon neticesinde bir aracın kar altında gizlenmiş vaziyette olduğu görülmüş, aracın yapılan sorgulamasında 'Çalıntı Araç' ve 'Terör Nitelikli İkiz Plaka Eylem İstihbaratı' kayıtlarından arandığı tespit edilmiştir. Olay yerine patlayıcı madde imha timi ve bomba arama köpeği sevk edilmiş, aracın araması yapılmış, herhangi bir unsura rastlanılmamıştır. Bahse konu araç muhafaza altına alınmıştır. Konuyla ilgili tahkikat başlatılmıştır."

Etiketler: çalıntı araç, terör saldırısı, Hakkari, Terör Nitelikli İkiz Plaka Eylem İstihbaratı
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