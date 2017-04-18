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Terör örgütüne üyelikten aranırken oy kullanmaya gitmişler

Ağrı'da, "terör örgütü üyesi olmak" ile "terör örgütüne yardım etmek"le suçlanan 5 şüpheli, halk oylamasında oy kullanmak için gittikleri okullarda yakalandı.

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Terör örgütüne üyelikten aranırken oy kullanmaya gitmişler

Ağrı'da, "terör örgütü üyesi olmak" ile "terör örgütüne yardım etmek"le suçlanan 3 kişinin de aralarında bulunduğu 5 şüphelinin, halk oylamasında oy kullanmak için gittikleri okullarda yakalandığı bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, halk oylamasının yapıldığı 16 Nisan tarihinde, oy kullanmaya giden ve "silahlı terör örgütüne üye olmak"tan aranan F.Y, "mala zarar vermek"le suçlanan Y.T. ile sigara kaçakçılığından aranan S.M'yi kent merkezinde, "terör örgütüne üye olmak"tan aranan Y.G. ile "terör örgütü PKK/KCK'ya yardım etmek"ten hakkında yakalama kararı olan M.T.C'yi Patnos ilçesinde yakaladı.

Gözaltına alınan zanlılar, işlemlerinin yapılması amacıyla Emniyete götürüldü.

Etiketler: ağrı, terör örgütü, PKK, teröristler
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