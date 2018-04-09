Terör örgütü TKP/ML üyesi Yunanistan'a kaçarken yakalandı

Edirne'nin Keşan ilçesi İzzetiye mahallesinde, terör örgütü TKP/ML gençlik yapılanması YDG üyesi F.H.'nin İstanbul'da Gezi olaylarıyla ilgili mahkemesinin sonuçlanmasına az bir zaman kala, sahte yeşil pasaportla Yunanistan'a kaçacağı bilgisi üzerine jandarma ekipleri çalışma başlattı.

Yapılan çalışma sonucu F.H. Keşan otogarında, adına düzenlenmiş yeşil pasaportla yakalandı.

Zanlının sorgusunda, "terör amaçlı örgüte üye olmak" ve "terör amaçlı propaganda yapmak" suçundan kaydının olduğu, aramasının bulunmadığı, yargılamasının ise sürdüğü tespit edildi.

Olayla ilgili adliyeye sevk edilen F.H. çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Kaynak: AA