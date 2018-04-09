  • 09 NISAN 2018, PAZARTESI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Hafif Yağmurlu
Hafif Yağmurlu
  • DOLAR 4.061
    EURO 5.006
  • BIST 113059.75
    ALTIN 174.011
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Terör örgütü TKP/ML üyesi Yunanistan'a kaçarken yakalandı

Terör örgütü TKP/ML üyesi Yunanistan'a kaçarken yakalandı

Edirne'nin Keşan ilçesinde yakalanan terör örgütü TKP/ML gençlik yapılanması YDG üyesi tutuklandı.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Terör örgütü TKP/ML üyesi Yunanistana kaçarken yakalandı

Edirne'nin Keşan ilçesi İzzetiye mahallesinde, terör örgütü TKP/ML gençlik yapılanması YDG üyesi F.H.'nin İstanbul'da Gezi olaylarıyla ilgili mahkemesinin sonuçlanmasına az bir zaman kala, sahte yeşil pasaportla Yunanistan'a kaçacağı bilgisi üzerine jandarma ekipleri çalışma başlattı.

Yapılan çalışma sonucu F.H. Keşan otogarında, adına düzenlenmiş yeşil pasaportla yakalandı.

Zanlının sorgusunda, "terör amaçlı örgüte üye olmak" ve "terör amaçlı propaganda yapmak" suçundan kaydının olduğu, aramasının bulunmadığı, yargılamasının ise sürdüğü tespit edildi.

Olayla ilgili adliyeye sevk edilen F.H. çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Kaynak: AA

Etiketler: Yunanistan, Edirne
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER